Elektrifikace na postupu: Honda chce už v roce 2022 přestat v Evropě prodávat čistě spalovací auta

Japonská Honda už v překvapivě blízké budoucnosti plánuje zásadní inovaci v nabídce jejich vozů pro evropský trh. Britský Autocar totiž přináší informace, že Honda chce do konce roku 2022 v Evropě přestat prodávat čistě spalovací vozy. Nadále bude nabízet jen hybridní nebo čistě elektrické automobily.

Potvrzení má Autocar od Iana Howellse, tedy samotného viceprezidenta evropské divize Hondy. Nabídka čistě spalovacích motorů v nových Hondách se tedy bude stále zmenšovat, načež chce automobilka přejít výhradně na portfolio hybridních či plně elektrických modelů. Ostatně například nová generace Jazzu už je pouze hybridem.

Howells také uvedl, že Honda věří v několikastupňový přístup ke zmenšování uhlíkové stopy. Pokud se však bude legislativa dále přiklánět k plně elektrické budoucnosti, například jako ve Velké Británii s návrhem zákazu prodejů i nových hybridních vozů od roku 2035, Honda se bude muset této cestě podřídit.

Přestože ale automobilka elektromobilitu podporuje, kvůli ceně zatím Howells nevidí plně elektrická auta jako jediné řešení pro zmenšování uhlíkové stopy. Druhou stranou je zase cena čistě spalovacích vozů, přesněji výše udělených pokut automobilkám za modely nevyhovující emisním normám. I evropská Honda tak započala spolupráci s americkou Teslou, od které bude stejně jako Fiat využívat takzvané emisní kredity pro plnění limitů.

Do elektrifikované nabídky Hondy dnes zapadá plně elektrická Honda e, zmíněný hybridní Jazz, hybridní verze SUV CR-V a nakonec i hybridní supersport NSX. Příchod nové generace Civicu se teprve očekává a jeho podobu pro americký trh ukázal nedávno představený prototyp sedanu. O evropské specifikaci je prozatím ticho, lze si ale představit, že i tady by Honda nasadila hybridní ústrojí, a to rovněž v případě ostré verze Type R.

Článek připravila redakce Autorevue.cz