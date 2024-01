Elektrika poprvé porazila benzín. Tesla Model Y je nejprodávanější evropské auto roku 2023

Co experti predikují už od podzimu, se pomalu potvrzuje. Automotive News Europe má k dispozici informace o 97 % prodejů v zemích Evropské Unie (plus ESVO a Velká Británie) a jasně z nich vyplývá, že Tesla Model Y je nejprodávanějším autem za rok 2023. Je to první elektromobil, první vůz střední třídy, první vůz z prémiové cenové kategorie a první neevropské auto v moderní éře, které se dostalo na vrchol žebříčku.

Počítadlo se zastavilo na čísle 254 822, druhá Dacia Sandero má 235 893 kusů. Model Y byl nejprodávanější v sedmi měsících roku, třikrát to byla Dacia Sandero, jednou Volkswagen T-Roc. Z českého pohledu je zajímavé, že na desátém místě prodejnosti je Škoda Octavia.

Jak se Muskovým lidem povedlo dosáhnout takového úspěchu? Kromě dobrého jména značky rozhodně pomohla série zlevňování, kterou Tesla rozjela hned začátkem ledna 2023 a pokračuje v ní i letos:

Pomohlo i Německo – jednak dotacemi na nákup elektromobilů do firem, ale i nová Gigafactory. Výsledkem je 45 800 registrací.

Nejprodávanější na světě?

Na potvrzení je ještě brzo, ale i v tomto případě to pro Model Y vypadá slibně. Byl nejprodávanější v prvním, druhém i třetím čtvrtletí a čtvrté bývá pro Teslu už tradičně silné. Očekává se globální suma kolem 1 220 000 kusů, druhá pravděpodobně bude Toyota Corolla s odhadovaným počtem 1 080 000 kusů.