Elektřina, vodík, nebo syntetická paliva? Velká a důležitá bitva o pohon budoucnosti

V současné době hojně diskutovaná syntetická paliva jsou na tom velmi obdobně jako vodík . Ačkoli jich rozlišujeme desítky druhů (například ta z biomasy), debaty se vedou výhradně o benzinu a naftě vyrobených při využití vodíku a oxidu uhličitého. U vodíku by se tak opět mělo jednat o jeho zelený druh vyrobený za využití OZE.

Při současném energetickém mixu (ať už toho českého nebo evropského) je jasné, že i zelený vodík má do ekologického paliva daleko – při výrobě elektřiny pro elektrolýzu se neobejdeme bez uhlí ani plynových elektráren. Do budoucna se počítá s pravidly, která zavedou záruku původu, která řekne, že pro výrobu byly využity OZE (obnovitelné zdroje energie).

To s sebou přináší i vášnivé diskuze, které jsou vyhrocené nejen na sociálních sítích, ale například i mezi politiky. Takřka vždy je důvodem absence celkového kontextu a neznalost toho, co zavedení jednotlivých technologií znamená. Následující kapitoly tak shrnou zásadní výhody a nevýhody všech tří druhů pohonu v osobní dopravě.

I budování infrastruktury pro elektromobilitu je jednou velkou neznámou . Zatímco v současné době stíhají nabíjecí stanice obhospodařovat nízká procenta podílu elektromobilů v osobní dopravě bez obtíží, v budoucnu se to může změnit.

Zatímco teoretických návrhů a technologických ukázek existuje celá řada, do praxe se v Evropě dostaly jen přečerpávací elektrárny. Pilotní bateriové systémy zatím nemusíme brát v potaz, jejich kapacity jsou zanedbatelné. Například australské plány na vybudování úložiště s kapacitou 4 GWh v příštích letech ale ukazují, že velká bateriová úložiště budou jednou z hlavních cest.

Plnou nádrž je možné tankovat až 20 či 30 minut. I tady se počítá s postupným zkracováním doby. Například Hyundai Nexo počítá s natankováním nádrže za 5 minut, většina stanic to ale neumožňuje.

Naopak tankování vodíku má velmi podobná specifika jako v případě dobíjení akumulátoru v elektromobilu . Vše tady probíhá pod vysokým tlakem a podobně jako u nabíječky je i tady postupně snižován průtok do nádrže. Zatímco první polovinu nádrže je možné doplnit do pěti minut, další tankování bude výrazně pomalejší.

V případě rozšíření syntetických paliv se jejich tankování nebude žádným způsobem lišit od současného stavu. Plnou zkrátka natankujete za nízké jednotky minut a stejně tak do nádrže přidáte vhodná aditiva.

Na druhé straně je ale takový způsob šetrnější k akumulátoru. Především u dálkových tras se budou hodit rychlonabíječky, které do půl hodiny (podle modelu) nabijí 60-80 % baterie.

S elektromobilem se však již dnes lze plně spolehnout na nabíjení na dobíjecích stanicích, byť za cenu kompromisů. Aktuální síť z velké části tvoří nabíječky do výkonu 22 kW, kde by plné nabití trvalo několik hodin . V reálném provozu tak jde spíš o postupné dobíjení například při nákupu.

O ekologickém provozu se tak nebudeme moci bavit ani u jednoho ze tří typů pohonu do doby, než budeme elektřinu vyrábět bezemisně. Výhodu samozřejmě má elektřina, která díky efektivitě přímého užití spotřebuje nejmenší množství energie.

Vyčíslit cenu za kilometr u syntetických paliv zatím není možné – na běžném trhu neexistují. Pokud by ale existovala, vyčíslením nákladů na výrobu se odborníci dostávají na řády stovek korun za litr syntetického benzinu . Uvedených 400 Kč tak je ryze demonstračních.

Výsledek? (Ne)jednoznačný

Závěr je jasný – bez kompromisů to nepůjde. Současné směřování trhu i politických rozhodnutí je nejvíc nakloněno osobní elektromobilitě. Tahle kategorie roste zdaleka nejrychleji a rok 2023 se v zemích EU může stát prvním rokem, kdy se prodá víc elektromobilů (vč. hybridů a plug-in hybridů) než automobilů se spalovacím motorem.

Obrovskou výzvou bude především budování infrastruktury pro dobíjení elektromobilů, které si postupně vyžádá nejen tisíce nových stanic, ale především zásadní změny v distribuční síti.

Ani to ale neznamená, že další dvě alternativy jsou mrtvé. V případě vodíku visí jeden velký otazník nad nákladní dopravou. Sem se elektrický pohon nehodí a vodík by tady mohl být zajímavou alternativou. Vybudovat čerpací huby poblíž překladišť by bylo násobně levnější a jednodušší než budovat velmi výkonné nabíjecí stanice s potenciálem v rozumné době nabít akumulátory nákladních automobilů.

Vodík s velkou pravděpodobností nebude téma v osobní dopravě. Experimentuje se s ním dlouhou dobu, nicméně k zásadnímu rozšíření nedošlo. Na rozdíl od nákladní dopravy, kde se náklady na drahé palivo rozmělní v cenách převážených komodit, by zásadní překážkou byla cena paliva v okamžiku přechodu na zelený vodík.

Navíc sem zasáhne další obrovské téma, které bude vyžadovat násobně větší množství vodíku – dekarbonizace průmyslu. Pokud má vodík v budoucnu nahradit plyn a uhlí například v ocelářském průmyslu, bude poptávka po něm enormní.

A syntetická paliva? Ve třicátých letech by mohlo jít o způsob, jak prodloužit životaschopnost již vyrobených automobilů se spalovacími motory. Takřka jistě neodvrátí zákaz jejich výroby po roce 2035. Ostatně ani automobilky s takovou alternativou nepočítají.

Zároveň ale mohou být způsobem, jak celou transformaci osobní dopravy usnadnit. V roce 2035 sice budeme běžně potkávat v bazarech elektromobily, které si bude moci dovolit každý, nejasnou ale zůstává otázka stavu infrastruktury. Z mnoha důvodů může být po přechodnou dobu výhodnější provoz spalovacího motoru, byť s drahým palivem.