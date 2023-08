Elektrokolo bez řetězu. O pohyb se stará motor, energii dodá jezdec a jízda z kopce

Výrobci jízdních kol neustále hledají způsoby, jak se obejít bez špinavých a hlučných řetězů. Francouzské firmy CIXI a Look Cycle spojily síly a představily koncept Rover 45. Je bez řetězu a chlubí se rekuperací energie při šlapání (Pedaling Energy Recovery System; PERS).

Technologie PERS znamená, že elektronika řízená vlastními algoritmy nastavuje odpor při šlapání a poskytuje jezdci realistickou zpětnou vazbu. Samotný bicykl se však pohybuje vpřed pomocí elektrického motoru umístěného v náboji zadního kola.

Elektrické kolo bez řetězu

Jezdec si může volit různé úrovně poměrů síly šlapání a asistence, přičemž systém podle toho automaticky upravuje točivý moment (například pro větší pomoc při stoupání do kopce) a výkon. K dispozici je také rekuperační brzdění, které dobíjí baterii a zároveň snižuje opotřebení brzdových destiček. Výrobce předpokládá, že s pomocí technologie PERS může být kolo schopné jet teoreticky rychlostí až 120 km/h.

Koncept, který byl vyvíjen více než rok, je postaven na rámu navrženém společností Look s předními a zadními nosiči pro přepravu výbavy nebo nákupu. Baterie s kapacitou 700 Wh je umístěna ve tvaru písmene „V“ mezi spodní trubkou a sedlovkou, vodiče směřují k zadnímu náboji. Krabička systému PERS je zavěšena na spodním držáku.

Bicykl je navržen tak, aby dosáhl maximální asistované rychlosti 45 km/h, výrobce bohužel neudává předpokládaný dojezd. Jezdec může ovládat úroveň výkonu prostřednictvím mobilní aplikace, kterou lze také použít k uzamčení při parkování, sdílení digitálního klíče s přáteli nebo k lokalizaci kola.

Francouzské elektrické kolo

Rover 45 byl nedávno k vidění na stánku CIXI na výstavě Prodays 2023 v pařížském Porte de Versailles. Firma zatím nesdělila žádné podrobnosti o předpokládaném termínu uvedení na trh, ale technologii bezřetězového šlapání chce dostat do elektrokol, nákladních i horských kol, krytých městských tříkolek atd.



CIXI Vigoz

Kromě e-biku bez řetězu pracuje CIXI na zábavné tříkolce Vigoz, která by měla mít dojezd na baterie až 160 km, bude se naklánět do zatáček a převážet jezdce a spolujezdce v karoserii podobné miniautomobilu.

„Spojení sil se společností Look Cycle dává našim aktivitám velký impuls,“ řekl generální ředitel CIXI Pierre Francis. „Původně jsme navrhli koncept Vigoz – lehké vozidlo schopné dosahovat rychlosti až 120 km/h. Když jsme se pak spojili se společností Look, rozšířili jsme naši technologii šlapání na jízdní kola, čímž jsme technologii bez řetězu rovnou přenesli na vysoké standardy. Je to fantastická synergie.“