Elektrokolo, které by na jedno nabití vyšplhalo na Everest*. Na silnici ujede 482 km

* Kdyby tam vedla cesta.

Jmenuje se R22ET Everest, vyrábí ho americká firma Optibike (optibike.com) a přesně tak zní jejich slogan: „300mílový adventure e-bike. Jediné kolo na světě, které by bylo schopné na jedno nabití dojet na vrchol Mount Everestu, kdyby tam vedla cesta.“

Těžko říct, odkud by kolo na tuhle imaginární cestu vyráželo, jakou vzdálenost a jaké převýšení by urazilo, jestli by zvládlo sklon některých pasáží, které na nejvyšší horu světa vedou. Ale pravdou je, že ambasador značky Jamie Johnson s R22ET zvládl tzv. everesting, což je opakovaná jízda do kopce a z kopce tak dlouho, než nastoupáte 8 849 m (výška Mt. Everest).

Když si tenhle extrémní výkon promítneme do reálného a rovinatějšího světa, měl by znamenat dojezd až 483 km při průměrné rychlosti 24 km (což mimochodem vychází na 20 hodin jízdy) s jezdcem o hmotnosti 73 kg, který bude k jízdě přispívat šlapáním.

Technika

Co tyto extrémní výkony umožňuje? Optibike postavil opravdové monstrum, které váží 44 kg. Abych přidal kontext, tak to je dvojnásobek špičkového sériového enduro elektrokola s motorem Bosch CX.

Baterie. Sama o sobě váží 16 kg, má kapacitu 3 260 Wh a je rozdělená na dvě části, mezi kterými je nutné ručně přepnout – myšlenka je jednoduchá: jedete na výlet, až vám dojde baterie, máte jistotu, že se s tou druhou dostanete zpátky.



Přepínač duální baterie.

Motor. Má výkon 1700W a kroutící moment 190Nm. Opět přidám kontext – ve srovnání s motorem Bosch CX je výkon 6,5× vyšší, krouťák 2,5× vyšší. To stačí na maximální rychlost 58 km/h u americké verze. Evropská má všechny parametry sešněrované pravidly a motor zabírá jen do 25 km/h. Podobně jako u jiných elektrokol s centrálním motorem tohle kolo neumí rekuperovat energii při jízdě z kopce.

A takhle ten rozdíl vypadá v praxi:

Rám. Je karbonový, odpovídajícím způsobem mohutný a na přání vám jej v Optibike ověsí libovolnou výbavou, ale v základu mají tlumiče zdvih 20 centrimetrů.

Pak už jen mohutné brzdy schopné krotit značnou hmotnost, integrované svítilny a monochromatický palubní displej se základními údaji o jízdě, baterii a motoru.

Cena

Asi nepřekvapí, že u extrémního stroje bude i extrémní cenovka. 18 900 dolarů, tedy 433 tisíc korun. Bez daně. Máte zájem? Stačí složit zálohu ve výši 2000 dolarů, počkat měsíc nebo dva a můžete podniknout tu nejextrémnější e-bikovou expedici vašeho života.