Další „firma od mobilů“ se pouští do elektrických aut. Huawei Aito M9 je luxusní SUV s displejem ve světlech

Týden po Xiaomi se s vlastním elektromobilem ozvala i firma Huawei. Ve spolupráci s automobilkou Seres představila velké luxusní SUV Aito M9. Nabízí se jako čistě bateriový elektromobil, nebo s benzínovým prodlužovačem dojezdu. S délkou 5,23 metru, šířkou 2 metry a výškou 1,8 metru chce konkurovat vozům jako jsou BMW X7, nebo Mercedes-Benz GLS.

Co předcházelo prvnímu autu značky Huawei Na jaře 2019 směřovala čínská firma Huawei na post světové smartphonové jedničky, ve světě se rozjížděla masivní výstavba 5G sítí, ve které měla Huawei hrát hlavní roli. Pak zakročila administrativa někdejšího amerického prezidenta Trumpa, Huawei přidala na blacklist a zakázala jí pracovat s americkými technologiemi. Smartphony Huawei se postupně stáhly na čínský trh, síťové technologie Huawei byly z mnoha zemí po celém světě vykázány, a tak firma hledala nová odvětví. Osobní počítače jí kupodivu zůstaly i s americkým operačním systémem Windows, Huawei dělá celou řadu povedených sluchátek, ale to je jednoduše malé odvětví, moc peněz tam nevyděláte. V únoru 2021 Huawei oznámila, že se pouští do elektromobilů. Pak bylo dlouho ticho s dnes tu máme hotové auto.

Design je střídmý a spíše nevýrazný, o to víc je na palubě technologií. Tou nejpůsobivější jsou patrně přední světlomety, jejichž technologie LED Matrix dokáže promítat nejrůznější obrazy. V praxi se toho využívá tak, že osvětlí chodce u silnice či další potenciální nebezpečí. Zajímavé je, že světlomet lze použít i jako displej – třeba při nabíjení ukáže procento nabití baterie.

Interiér nabídne šest míst ve třech řadách. I zadní řada sedadel je elektricky ovládaná a působí vcelku prostorně, nejlepší komfort však vůz nabídne v první a druhé řadě sedadel, kde jsou kapitánská křesla. Ta ve druhé řadě mají individuální loketní opěrky na obou stranách a stejně jako přední sedačky jsou vyhřívaná a ventilovaná. Podle fotek se dá z předních a prostředních sedaček vytvořit lůžková úprava, třetí řada se dá sklopit do podlahy.

Cestující vzadu si mohou užívat filmů či her na 32" výklopném panelu, k ovládání má každý ze čtyř zadních cestujících vlastní tablet a vše běží na operačním systému HarmonyOS 4 od Huawei. Řidič a spolujezdec mají čtyři displeje, největší z nich je head-up displej s „úhlopříčkou“ 75". Následuje 16" displej před spolujezdcem, 15,6" centrální obrazovka a 12,3" displej coby přístrojový štít. K tomu je v nabídce audiosystém s 25 reproduktory o celkovém výkonu přes 2 kW.

Po stránce jízdní bezpečnosti má vůz 27 všemožných senzorů od lidaru přes radary po soustavu kamer. V nabídce je i systém poloautonomní jízdy Huawei ADS 2.0, který se už před pár měsíci objevil v menším SUV Aito M7. Kromě toho, že systém má umět rozpoznat i nepravidelné objekty, jako např. auta po nehodě ležící na boku či střeše ve vozovce, je největší novinkou této verze schopnost částečně autonomní jízdy bez nutnosti vysoce detailních map.

Ryze elektrická verze M9 nabídne dva elektromotory o kombinovaných 390 kW (530 k) výkonu a baterii od čínského CATL s kapacitou 97,7 kWh. Díky koeficientu odporu vzduchu Cd jen 0,264 má vůz dojet na jedno nabití až 630 km dle čínského měřícího cyklu CTLC, který je přísnější než WLTP.

V nabídce bude také provedení s 1,5l přeplňovaným motorem, který bude sloužit jen jako generátor energie. Ten může být kombinován s 42kWh nebo 52kWh baterií od stejného dodavatele. S plnou nádrží a plně nabitou baterií má vůz dojet až 1 402 km bez nabíjení či tankování.

Na světě už jsou i ceny, které sahají od 470 do 570 tisíc juanů (po přepočtu 1,48 do 1,8 milionu korun) v závislosti na výbavě a pohonu, nicméně s dovozem do Česka se nepočítá.