Elektromobilita není pro chudé. Za výměnu baterií v Tesle Model 3 zaplatí majitelé třetinu ceny nového vozu

Vyplatí se pořízení elektromobilu, nebo z hlediska pořizovací ceny a provozních nákladů vyjde levněji auto se spalovacím motorem? Náklady na pořízení, provoz a údržbu se v obou případech značně liší a dojít k nějakému jednoznačnému závěru, co je výhodnější, není úplně triviální.

Začneme-li pořizovací cenou, pak musíme konstatovat, že elektromobily jsou obecně dražší než jejich konvenční protějšky. Ceny elektřiny a paliv se sice v jednotlivých zemích (často až zásadně) liší, nicméně v tomto směru vyjde většinou jako výhodnější auto s elektrickým pohonem.

Elektromobily jsou dražší

Jenže zatímco nádrž na palivo v automobilu se spalovacím motorem většinou vydrží celou dobu jeho životnosti, v případě akumulátorů v elektromobilech se jejich vlastnosti v průběhu času zhoršují. Nakonec bude nutné je vyměnit za nové, což obnáší nemalou finanční investici.

V rámci objektivity je však nutné podotknout, že auta se spalovacími motory mají celou řadu komponent, jež v elektromobilech nenajdete. I tyto součástky mají svou životnost a je nutné je po nějaké době či po určitém počtu ujetých kilometrů vyměnit. Samozřejmě to není zadarmo.

Vezměme v úvahu aktuálně nejdostupnější elektromobil od Tesly – Model 3. Jeho cena začíná na 47 000 dolarech (tj. cca 1,1 milionů korun), nicméně s doplňkovou výbavou se hravě vyšplhá až na 60 000 dolarů (cca 1,4 milionů korun).

Za baterii u Tesly zaplatíte třetinu ceny

Podle Kelly Blue Book činila průměrná cena nového elektromobilu v dubnu loňského roku 51 532 dolarů (cca 1,2 milionů korun), zatímco průměrná cena kompaktního vozu na benzin činí 22 798 dolarů (cca 538 tisíc korun) a v případě SUV nebo crossoveru 31 033 dolarů (cca 733 tisíc korun).

Výrobci elektromobilů s oblibou argumentují skutečností, že majitelé ušetří na pohonných hmotách a dalších provozních nákladech – zejména na údržbě. Jsou zde však skryté náklady – například výměna baterie u vozu Tesla Model 3 bude dle časopisu Recurrent v tomto roce stát třetinu celkové ceny vozu.

Buďme konkrétní: výměna akumulátorů Modelu 3 přijde přibližně na 15 800 dolarů (cca 373 tisíc korun). V porovnání s jinými značkami, jako jsou Nissan, Chevrolet a Hyundai, jsou náklady na výměnu akumulátoru u Tesly výrazně vyšší. Pro srovnání: u elektromobilu Hyundai Ioniq přijde výměna baterií na přibližně 2 850 dolarů (cca 67 tisíc korun).

Omezená záruka na baterii

Výhodou v tomto směru je skutečnost, že technologie výroby baterií pro elektromobily je stále lepší, účinnější a levnější. Agentura Bloomberg proto očekává, že do roku 2030 klesnou výrobní náklady na 100 dolarů za kilowatthodinu a možná až na 58 dolarů za kilowatthodinu. Problémy v dodavatelském řetězci, týkající se lithia a dalších prvků používaných v bateriích, by však mohly klesající cenový trend zpomalit.

Oficiální omezená záruka Tesly se vztahuje na výměnu baterie pro Model 3 s pohonem zadních kol po dobu osmi let nebo 160 000 kilometrů, podle toho, co nastane dříve, přičemž „minimální kapacita baterie se po dobu záruky zachová přinejmenším na 70 %“. Pro verzi Model 3 Long Range platí záruka osm let nebo 190 000 kilometrů. Tesla se však může v rámci záruky rozhodnout, zda poškozenou baterii opraví, nebo jestli ji vymění za novou.

Záruka se vztahuje pouze na poruchy nebo poškození způsobené výrobní vadou. Pokud dojde k poškození baterie v důsledku kolize, vystavení ohni, vodě, neautorizované opravy, nesprávné údržby, zemětřesení, vichřici, jízdě v terénu a dalším událostem, platí opravu či výměnu majitel.