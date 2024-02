Elektromobilita v Číně. Proč tam auta stojí polovinu, proč mají huňaté koberce a displeje zvenčí

Jestli vás baví auta, Martina Vaculíka dost možná znáte. V jeho podcastu zasedl kolega z redakce Světa motorů Michal Dokoupil. Toho jste mohli potkat i na Živě.cz, vnímáme jej především jako odborníka na elektromobily.

Jenže Michalův rozhled je mnohem širší. Na střední studoval silnoproud, na vysoké čínštinu (a japonštinu), v Číně strávil čtyři roky života a když k tomu přidáte profesi automobilového novináře, výsledkem je unikátní vhled do celého elektromobilového odvětví se zaměřením na Čínu.

Takže jak to je? Proč elektromobily v Číně stojí polovinu toho, co v Evropě? Semele Čína veškerou elektrickou konkurenci? Jak to celé ovlivní komunistická strana a korupce, proč v Číně chybí 100 miliónů mladých lidí a proč je pro celou situaci tak důležitý monumentální problém realitního trhu? To vše přijde na přetřes v poutavé debatě kolegů ze Světa motoru. Dobře se bavte: