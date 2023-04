Elektromobilitě se nevyhneme, automobilky budou rychlejší než EU. Plány na elektrifikaci od Škody až po levnou Čínu

Elektrifikace se blíží. Evropská unie odhlasovala, že v roce 2035 zcela zakáže prodej vozů se spalovacími motory s výjimkou pro e-paliva. Spolu s chystanou emisní normou Euro 7 to znamená, že se musí automobilky aktivní v Evropě chystat na přechod k elektrickému pohonu. Euro 7 se o snížení emisí nepostará. Efekt může být dokonce opačný Zrekapitulujeme, jaké jsou plány na elektrifikaci u všech automobilek aktivních na evropském trhu. Ale také jaký je jejich přístup k dalším alternativním palivům, včetně vodíku a e-paliv. Zajímaly nás i celosvětové strategie firem. Přístup států totiž zatím není zcela konzistentní. Třeba taková Indie, kde dnes elektrifikované vozy tvoří jen promile prodejů, plánuje do roku 2040 zakázat prodej veškerých spalovacích motorů, stejně jako třeba Rwanda, Arménie, Kambodža, Keňa nebo Ukrajina. Vedle toho bohaté Japonsko nemá v plánu omezit v budoucnu prodeje hybridů, ačkoliv čistě spalovací motory mají termín ukončení v roce 2035. Podobně je na tom Čína, která po roce 2035 povolí pouze takzvaná vozidla „New Energy“, což kromě baterií a vodíků znamená také hybridy. Japonské ani čínské automobilky proto zatím většinou nemají strategii kompletního přechodu na elektrické pohony a i nadále vyvíjí vozy se spalovacími motory, převážně hybridy. Toyota Motor Corporation Založeno: 1937 (první auto 1934)

Prodeje 2022: 10 500 000 kusů

Značky: Toyota, Lexus, Daihatsu (vše Japonsko) Největší automobilka světa se neodhodlala přejít kompletně na bateriový pohon. Místo toho vyznává přístup umožňující zákazníkům výběr z více možností. Vedle bateriových elektromobilů to znamená i vodíkové palivové články, hybridy, e-paliva a dokonce i spalovací motory na vodík. Tento přístup bude pokračovat i pod novým CEO Kojim Sato, který nastoupil letos. Přesto se pod ním chystá větší důraz na EV a v roce 2030 plánuje Toyota prodávat kolem 3,5 milionu bateriových vozů ročně. Toyota do vývoje investuje do roku 2030 70 miliard dolarů, z toho 35 miliard na elektromobily. Do vývoje bateriových vozů se už Toyota vrhla ve spojení se Subaru, se kterým vzniklo bZ4X, prodávané i na Evropském trhu. Další spojenectví firma navázala s čínským BYD, druhým největším výrobcem EV na světě. Ten Toyotě dodává komponenty elektrického pohonu, prozatím pro vozy určené pro čínský trh.

Volkswagen Group Založeno: 1937

Prodeje 2022: 8 300 000 kusů + JAC 800 000 kusů

Značky: Volkswagen (Německo), Audi (Německo), Seat (Španělsko), Škoda (Česká republika), Lamborghini (Itálie), Bentley (Velká Británie), Bugatti (Francie), Italdesign (Itálie), Porsche (Německo), Cupra (Španělsko), Jetta (Čína), JAC (Čína), Sehol (Čína), Scout (USA) Největší evropský automobilový koncern se do baterií pustil po hlavě a odmítá jakoukoliv jinou alternativu. Investice do roku 2027 jen na elektrifikaci jsou dle koncernu až 180 miliard eur. Volkswagen v roce 2026 plánuje uvést poslední čistě spalovací auto, novou generaci modelu T-Roc. Od té doby už bude vše pouze čistě elektrické a v roce 2030 plánuje Volkswagen pokrýt 80 % svých prodejů v Evropě bateriovými vozy. Tato strategie se vztahuje i na většinu koncernových značek, včetně české Škody. Ta do roku 2026 uvede tři nové elektromobily, ve všech případech slibuje nižší cenu než u současného Enyaqu. Vymyká se Porsche, které sice bateriové vozy vyrábí už teď, zároveň ale investuje do výroby e-paliv. Tedy uhlíkově neutrálních náhražek benzínu, které se dají použít v běžných spalovacích motorech. Testuje ale i spalovací motory na vodík. Porsche tak chce zajistit pokračování svých sportovních vozů i do budoucna. Elektřina, vodík, nebo syntetická paliva? Velká a důležitá bitva o pohon budoucnosti V Číně Volkswagen vlastní mimo jiné i tamní automobilku JAC (z 50 %), která už několik let patří mezi elektromobilní premianty na domácím trhu. V USA se chystá uvedení elektrického pickupu a SUV pod novou značkou Scout, která se bude věnovat pouze bateriovým elektromobilům. Podle vyjádření CEO Volkswagenu a také podle podaných patentů se ovšem koncern i nadále věnuje vývoji palivových článků, jejich uvedení na trh v blízké době však není reálné.

Hyundai Motor Group Založeno: 1998

Prodeje 2022: 6 850 000 kusů

Značky: Hyundai, Kia, Genesis (vše Jižní Korea) Jihokorejský gigant začal svou historii už v roce 1967 výrobou licenční verze Fordu Cortina. Současná skupina vznikla během asijské finanční krize v roce 1998 odkoupením bankrotující Kie. Podobně jako Toyota se Korejci hodlají i do budoucna věnovat alternativám baterií. Byl to právě Hyundai, kdo uvedl první sériové vozidlo s vodíkovým palivovým článkem a další modely plánuje i do budoucna. Investice do roku 2030 působí vedle Toyoty a VW docela skromně, počítá s 16,2 miliardami dolarů. Hyundai se však nehodlá vzdát ani spalovacích motorů, a proto se v plánech na další dekády nemluví o úplném přechodu na elektrické vozy. V roce 2030 chce Hyundai spolu s Genesis prodat 1,87 milionu elektromobilů, s marží alespoň 10 %. Kia ve stejnou dobu plánuje prodat 4 miliony vozů ročně, z čehož 1,2 milionu budou elektromobily. Na vyspělých trzích, včetně Evropy, mají EV tvořit až 78 % prodejů.

Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi Založeno: 2002

Prodeje 2022: 6 288 400 kusů

Značky: Renault (Francie), Dacia (Rumunsko), Nissan (Japonsko), Infiniti (Japonsko), Venucia (Čína), Alpine (Francie), Mitsubishi (Japonsko) Světová čtyřka není ve skutečnosti koncern s jednotným vlastníkem, ale tři úzce spolupracující automobilky navzájem vlastnící část svých akcií. Renault už oznámil že v Evropě bude do roku 2030 stoprocentně elektrickou značkou. To se však nevztahuje na mimoevropské trhy a na budgetovou značku Dacia. Kromě baterií se Renault věnuje také vodíku. Na trh již poslal produkční variantu dodávky Master s palivovými články, stejnou technologii použil i v konceptu nového SUV Scénic. Sportovní divize Alpina zase lákala na využití spalovacího motoru na vodík, žádné konkrétní plány ale nebyly zveřejněny. Nissan na rozdíl od Renaultu nemá v plánu se úplně vzdát spalovacích motorů. Do roku 2030 totiž slibuje celosvětově 55 % elektrifikaci, což ale zahrnuje i nenabíjecí hybridy. V Evropě má být do roku 2026 prodejní mix 98 % ve prospěch elektrifikace, opět ale i s hybridy. Mitsubishi patří mezi rané experimentátory s EV, jejich iMiev je považováno za první moderní elektromobil prodávaný v Evropě. Ve spolupráci s dalšími členy aliance plánuje do roku 2035 téměř úplný přechod na elektromobily a hybridy. Rozpočet aliance na elektromobily je 25,8 miliard dolarů do roku 2030.

Stellantis Založeno: 2021

Prodeje 2022: 6 002 000 kusů

Značky: Peugeot (Francie), Citroën (Francie), Fiat (Itálie), Opel/Vauxhall (Německo / Velká Británie), RAM (USA), Dodge (USA), Chrysler (USA), Maserati (Itálie), Lancia (Itálie), Alfa Romeo (Itálie), Abarth (Itálie), DS (Francie), Jeep (USA) Nejnovější přírůstek mezi velké světové koncerny vznikl teprve v roce 2021 spojením PSA a FCA, dá se tedy považovat za evropsko-americkou firmu. Výsledná skupina má třináct značek a hodlá všechny zachovat. V tomto případě je plán do budoucna jasný, minimálně co se Evropy týče. Všechny zde aktivní značky mají do roku 2030 přejít na bateriové elektromobily a na jejich vývoj je jen do roku 2025 vyhrazeno 30 miliard eur. To platí pouze pro osobní vozy, mezi užitkovými totiž Stellantis experimentuje i s vodíkovými palivovými články. Na některých trzích už se prodává vodíková varianta dodávky Peugeot Expert a jejich sourozenců. Jako první přechod na EV odstartuje luxusní značka Maserati, která bude už od roku 2024 uvádět pouze bateriové vozy. O rok později na baterie přejdou prémiové značky (Alfa Romeo, DS a Lancia) a od roku 2026 už to bude platit pro všechny značky aktivní v Evropě. Ve Spojených státech se v roce 2030 počítá s 50 % podílem elektrifikovaných vozů. Celosvětově chce tou dobou Stellantis prodávat 5 milionu elektromobilů ročně.

General Motors Založeno: 1908

Prodeje 2022: 5 940 000 kusů

Značky: Buick (USA, založeno 1908), Cadillac (USA, 1909), Chevrolet (USA, 1918), GMC (USA, 1919), Wuling (Čína, 2002), Baojun (Čína, 2010) Americký koncern GM byl dlouhých 77 let největší automobilkou světa; až do roku 2008, kdy jej vystřídala Toyota. Z Evropy se americký gigant téměř stáhnul poté, co značku Opel prodal Francouzům. V plánu je do roku 2035 nabízet celosvětově pouze bateriové elektromobily, což zahrnuje i pickupy. Kvůli tomu GM investuje také do výroby bateriových článků, které chce produkovat přímo v USA. Celkově na elektromobilitu plánuje GM do roku 2035 uvolnit 27 miliard dolarů. Právě s elektromobily by se GM mohlo vrátit i do Evropy, jak potvrdila CEO koncernu Mary Barra. Velmi silný je dnes General Motors v Číně, kde se daří i jeho elektromobilům. Malinký Wuling Honggunag Mini EV tam patří dlouhodobě mezi nejprodávanější elektromobily.

SAIC Motor Založeno: 1995

Prodeje 2022: 5 300 000 kusů

Značky: Wuling (Čína), MG (Čína/Velká Británie), Roewe (Čína), Baojun (Čína), Maxus/LDV (Čína), Rising (Čína), iM (Čína) Největší čínský výrobce automobilů vznikl už v roce 1955. V Evropě je aktivní se značkami MG a Maxus (LDV), které už přechod na elektromobilitu započaly. Maxus už dnes v EU prodává pouze elektromobily, a to i na českém trhu. MG stále nabízí i spalovací motory a hybridy, v následujících letech už ale plánuje uvádět pouze elektrické vozy. Pod značkami MG a Maxus se v Evropě objevují i vozy jiných značek koncernu. Maxus už má také modely s palivovými články, které se exportují i na jiné trhy, a to jak pod značkou Maxus, tak MG. Ve zbytku světa SAIC spalovací motory v dohledné době neopustí, ostatně Čína po roce 2030 počítá i s prodeji hybridů a plug-in hybridů. Do elektrifikace a souvisejících technologií plánuje SAIC do roku 2030 investovat 43 miliard dolarů.

Ford Motor Company Založeno: 1903

Prodeje 2022: 4 000 000 kusů

Značky: Ford (USA), Lincoln (USA) Nejstarší americký koncern se také vrhl do elektrifikace po hlavě a v Evropě má být v roce 2030 sto procent osobních Fordů plně elektrických a dvě třetiny užitkových vozů elektrických nebo plug-in hybridních. Celosvětově mají elektromobily tvořit do roku 2030 polovinu prodejů. Pro vývoj elektrických vozů Ford vyčlenil novou obchodní jednotku Ford model e, která bude fungovat separátně od Ford Blue, která pokračuje se spalovacími motory. Rozpočet pro elektrifikaci je 50 miliard dolarů do roku 2026.

Honda Motor Corporation Založeno: 1948

Prodeje 2022: 3 870 000 kusů

Značky: Honda (Japonsko), Acura (USA), Afeela (Japonsko) Mezi desítku největších automobilek světa se řadí i Honda, která je kromě domovského Japonska velmi silná také ve Spojených státech, kde nabízí i prémiovou značku Acura. Donedávna Honda prodávala model Clarity s palivovými vodíkovými články, ke kterým se brzy plánuje vrátit. Nová generace vodíkového pohonu má být kompaktnější a levnější. Do budoucna se ale počítá i s hybridy. V roce 2025 slibuje značka 100 % prodejů v Evropě s elektrifikovanými pohony, což zahrnuje i klasické hybridy, které chce vyrábět i po roce 2030 a dále. Úplný přechod na čistě elektrické pohony zatím nebyl oznámen nikde, v následujících deseti letech ale Honda investuje do elektrifikace 40 miliard dolarů. Novinkou je u Hondy společný podnik se Sony, ve kterém budou vznikat elektromobily pod značkou Afeela. Sony + Honda = elektromobil AFEELA. První to vymyslí, druhý to vyrobí a prodá. Už v létě 2026

FAW Group Založeno: 1953 (státní podnik)

Prodeje 2022: 3 200 000 kusů

Značky: Hongqi (Čína), Jiabao (Čína), Bestune (Čína), Senia (Čína), Junpai (Čína) Nejstarší čínská automobilka začala s výrobou už v roce 1953 a patří jí lokální značka Hongqi. Stejně jako ostatní čínští výrobci masivně investuje do elektrifikace a na trhu má už spoustu plně elektrických modelů. Platí to i pro Evropu, kam FAW vyváží elektrická SUV Hongqi. FAW investuje i do vodíku a na domácím trhu již prodává nákladní vozy s palivovými články; ve vývoji je i spalovací motor na vodík. Do roku 2030 je v plánu elektrifikovat většinu osobních vozů, pro export do Evropy se počítá primárně s elektromobily. Vzhledem ke strategii čínské vlády není FAW nucen opustit spalovací motory ani po roce 2035, i nadále proto počítá s hybridy.

Suzuki Motor Corporation Založeno: 1909 (automobily až 1937)

Prodeje 2022: 2 968 000 kusů

Značky: Suzuki (Japonsko) Suzuki z evropské perspektivy působí jako malý hráč, světově jde ale o jedenáctou největší automobilku. Masivní podíl na tom má indická pobočka, známá jako Maruti Suzuki, která ovládá 42 % tamního trhu. Do elektrifikace se zatím Suzuki naplno nepustilo, hybridy prodávané v Evropě byly převážně přeznačkované Toyoty. Až loni se objevil první full hybrid vlastní konstrukce v modelu Vitara. V roce 2023 se ale Suzuki představí první elektromobily pod vlastní značkou, nejprve pro domácí trh. V Evropě plánuje do roku 2030 firma uvést pět elektrických modelů, včetně malého kei-car a elektrickou variantu offroadu Jimny. Půjde na to asi půlka celkového rozpočtu na vývoj do roku 2030, který je asi 32 miliard dolarů. V roce 2030 Suzuki počítá s 20 % podílem hybridů a 80 % bateriových elektromobilů. Na svém největším trhu v Indii mimochodem stejnou dobou počítá s až 60% podílem spalovacích motorů na etanol a biopaliva.

BMW Založeno: 1916 (automobily až 1928)

Prodeje 2022: 2 400 000 kusů

Značky: BMW (Německo), Mini (Velká Británie), Rolls Royce (Velká Británie), Alpina (Německo) BMW patří mezi rané osvojitele elektrifikace, malé městské BMW i3 se prodávalo už od roku 2013. Mnohem dříve BMW experimentovalo s vodíkem, avšak jako palivem pro spalovací motory. Vozy s tímto pohonem nabízelo na počátku tohoto tisíciletí. S vodíkem jinak počítá i do budoucna, teď už ve formě palivových článků, které se objeví v produkční verzi BMW iX5. Od roku 2025 plánuje BMW dodávat 30 % prodaných vozidel s elektrifikovaným pohonem, v roce 2030 už 50 % s čistě elektrickým pohonem. I po roce 2030 se počítá se spalovacími motory, a to minimálně ve sportovní divizi M. Oliver Zipse. CEO koncernu BMW ostatně patří mezi kritiky zákazu spalovacích motorů v EU, který podle něj povede ke kolapsu lokálního automobilového průmyslu. Na druhou stranu Rolls-Royce, který pod BMW patří, do roku 2030 plánuje přejít na čistě elektrické pohony.

Dongfeng Motor Corporation Založeno: 1969

Prodeje 2022: 2 153 000 kusů

Značky: Dongfeng (Čína), Forthing (Čína), Sokon (Čína), Fengshen/Aeolus (Čína), Venucia (Čína), Fengon (Čína), Voyah (Čína), Fukang (Čína) Koncern Dongfeng už znají i Češi, na místním trhu je totiž s osobními vozy aktivní od roku 2021 a dodávky zde prodával už dříve. V plánu má od roku 2024 nabízet elektrifikované verze všech osobních modelů všech značek koncernu, což opět zahrnuje i hybridy. O rok později už mají elektrifikované pohony tvořit 70 % prodejů osobních vozů a 50 % užitkových. Dongfeng se věnuje i vodíku a na domácím trhu již nabízí užitkové modely s palivovými články. Představil už ale i osobní vůz s novou generací vodíkového pohonu, který se letos dostane na trh. Do Evropy Dongfeng stále dováží spalovací vozy, do budoucna je ale v plánu přechod na elektromobily. Platí to i pro Česko, kde se už prodává první model značky Seres a chystá se uvedení prémiového Voyah. Ten nabízí i modely s prodlužovačem dojezdu, tedy elektromobily s malým spalovacím motorem sloužícím pouze k dobíjení baterie. Není však zřejmé, zda je plánuje nabídnout i v Evropě.

Mercedes-Benz Založeno: 1926

Prodeje 2022: 2 043 900 kusů

Značky: Mercedes-Benz (Německo), Smart (Německo/Čína) Nejstarší automobilka světa, jejíž zakladatel je považován za vynálezce automobilu, vkládá důvěru do baterií. Všechny nové platformy uvedené od roku 2025 budou plně elektrické a každý spalovací model dostane i elektrickou alternativu. Ke konci dekády je Mercedes připraven přejít na čistě elektrické portfolio a plánuje za to utratit asi 40 miliard eur. Jak ale firma uvádí na svém webu, k přechodu dojde tam, kde k tomu budou na trhu vhodné podmínky, nechává si tedy prostor pro manévrování. Mercedes se věnuje také vodíkovým palivovým článkům a už dříve představil koncepty osobních vozů s tímto pohonem. Poté však jejich vývoj vyhradil pouze pro použití v nákladních vozech a pro osobní auta se s vodíkem do budoucna zřejmě nepočítá. Značka Smart již na elektrické pohony přešla, a nově je společným podnikem s čínským Geely, které je zodpovědné za vývoj a výrobu. Mercedes ujel 1000 km na jedno nabití. V reálném provozu, přes Alpy a s komisařem TÜV za zády

BYD Auto Založeno: 2003

Prodeje 2022: 1 860 000 kusů

Značky: BYD (Čína), Denza (Čína), Yangwang (Čína) Výrobce baterií z jihočínského Šenzhenu se ke vstupu do světa aut odhodlal v roce 2003 a od počátku se věnuje elektrifikovaným vozům. V roce 2008 představil první produkční plug-in hybrid na světě, BYD F3DM. Dnes patří mezi nejúspěšnější čínské značky jak na domácím trhu, tak ve světě. Minulý rok BYD přestal vyrábět auta využívající pouze spalovací motory a nadále se věnuje pouze plug-in hybridům a elektromobilům. Dnes je BYD největším světovým výrobcem vozů do zásuvky (EV a PHEV) a druhým v produkci elektromobilů po Tesle. Jako takový je už připraven na budoucí regulace, přidal se k firmám Volvo, Ford, GM, Mercedes-Benz a Jaguar Land Rover v požadavku zakázat spalovací motory od roku 2040 celosvětově. BYD je už aktivní i v EU, jeho elektromobily se prodávají v západní Evropě a plánuje se stavba lokální továrny. Elektrické autobusy již firma montuje mnoho let v Maďarsku a jezdí i v České republice.

Geely Založeno: 1986 (automobily až 1998)

Prodeje 2022: 1 433 000 kusů

Značky: Geely (Čína), Volvo (Švédsko), Proton (Malajsie), Lotus (Velká Británie), LEVC (Velká Británie), Zeekr (Čína), Lynk & Co (Čína), Geometry/Geome (Čína), Farizon (Čína), Maple (Čína), Polestar (Švédsko/Čína), Smart (Německo/Čína), Radar (Čína), Yinhe/Galaxy (Čína), Livan (Čína) Soukromá automobilka Geely vznikla v roce 1986 jako výrobce ledniček, dnes pod ni patří patnáct značek, včetně Volva a Lotusu. Právě evropské značky koncernu, což kromě dvou zmíněných zahrnuje i londýnského výrobce taxíků a dodávek LEVC, jsou již připraveny na přechod k bateriím. Lotus nedávno uvedl poslední spalovací model a Volvo plánuje v roce 2030 prodávat pouze bateriové elektromobily. LEVC dnes produkuje užitkové elektromobily s prodlužovačem dojezdu a prozatím s tím plánuje pokračovat. Nové značky jako Zeekr, Geometry (Geome), Polestar, Galaxy nebo Radar jsou od počátku čistě elektrické. V Evropě aktivní Lynk & Co se věnuje primárně plug-in hybridům. Značky Livan a Maple se věnují elektromobilům s technologií rychlé výměny baterií, podobně jako třeba Nio. Geely letos vstupuje i na český trh, zatím s vozy Geometry. Hlavní značka koncernu do budoucna počítá s hybridy i elektromobily. Ve spojení s Renaultem ale pokračuje i ve vývoji spalovacích motorů, právě Geely nedávno přišlo s motorem s nejvyšší tepelnou účinností (44,26 %), a také vodíkových motorů. Rozpočet v této dekádě na vývoj elektromobilů je kolem 24 miliard dolarů.

Mazda Motor Corporation Založeno: 1920 (automobily od 1931)

Prodeje 2022: 1 091 900 kusů

Značky: Mazda (Japonsko) Mazda vznikla jako firma na zpracování korku, k automobilům se dostala až o dekádu později. Nezávislá automobilka z Hiroshimy je známá experimentováním s nezvyklými technologiemi, například Wankelovým motorem, Millerovým cyklem nebo unikátním „dieselovým motorem na benzín“. Nepočítá s kompletním přechodem na bateriové vozy, ale nechává si prostor na alternativy. Dnes Mazda nabízí elektrický model MX-30, který má ale i variantu s prodlužovačem dojezdu ve formě malého Wankelova motoru. Mazda ale experimentuje i s výrobou e-paliv z mořských řas. Spalovací motor rozhodně neopouští, letos ostatně uvedla i na český trh nově vyvinutý dieselový šestiválec. V roce 2030 tak Mazda očekává jen 25–40% podíl elektromobilů na svých globálních prodejích, do jejich vývoje investuje 10,6 miliardy dolarů. Tou dobou bude ale každý model v portfoliu nabízet elektrickou variantu a od roku 2035 má být celá produkce Mazdy uhlíkově neutrální. To opět znamená i jiné technologie než pouze bateriové elektromobily. Mazda dříve experimentovala i s vodíkem, který se spaloval ve Wankelově motoru. Podle některých zdrojů vývoj pokračuje a mohl by se opět objevit v této dekádě.

Great Wall Motor Založeno: 1984

Prodeje 2022: 1 067 000 kusů

Značky: Great Wall (Čína), Haval (Čína), Wey (Čína), Ora (Čína), Tank (Čína), Saloon (Čína) Druhá největší soukromá automobilka Číny byla založena v roce 1984 a už v roce 2005 se jako vůbec první čínská značka vydala do Evropy. Aktivní je na některých trzích dodnes a prodává primárně pickupy. Minulý rok se ale přidaly také nově vytvořené značky Ora a Wey. První zmíněná prodává pouze elektromobily, druhá do Evropy přichází s plug-in hybridy. Obě v Evropě prodává distributor Emil Frey a plánuje je eventuálně nabídnout na všech trzích, kde je aktivní, což znamená i Českou republiku. Mimo EU stále Great Wall prodává primárně spalovací vozy, nově oznámená strategie ale počítá s výraznou elektrifikací portfolia. Už v roce 2025 mají 80 % z celosvětových prodejů značky (4 000 000 vozů) tvořit hybridy a elektromobily. Great Wall je další z řady značek, která experimentuje i s vodíkem – první modely mají být uvedeny v roce 2025 a firma plánuje založit novou značku určenou jen pro vodíkové vozy. Dostanou se však i do portfolia existujících značek koncernu.

Tata Motors Založeno: 1945 (automobily od 1954)

Prodeje 2022: 855 300 kusů

Značky: Tata (Indie), Jaguar (Velká Británie), Land Rover (Velká Británie) Indický konglomerát Tata, založený v roce 1868, vyrábí vozy pod svou značkou a exportuje je i do Evropy. Známější jsou však modely automobilky Jaguar Land Rover, kterou Tata odkoupila od Fordu. Indie plánuje 30% elektrifikaci nových vozů do roku 2030 a zákaz spalovacích motorů do roku 2040. Tata už dnes nabízí několik elektromobilů (a ovládá díky tomu 90 % indického trhu s elektromobily) a od roku 2025 plánuje uvádět nové modely i pro mezinárodní trhy. Tata navíc také vyvíjí vodíkový spalovací motor, určený pro užitková vozidla. Jasný elektrifikační plán má Jaguar, který od roku 2025 plánuje prodávat pouze bateriové elektromobily. Land Rover uvede první elektromobil v roce 2024 a o dva roky později se plánuje rozloučit s dieselovými motory. Nulové emise z výfuku plánuje Land Rover na rok 2036. Pomáhat v tom budou také vodíkové palivové články, které firma plánuje uvádět do svých SUV včetně Range Roveru. Rozpočet na elektrifikaci JLR je 3,5 miliardy dolarů do roku 2030.

Subaru Založeno: 1953 (automobily od 1958)

Prodeje 2022: 801 000 kusů

Značky: Subaru (Japonsko) Subaru uvedlo svůj první elektromobil minulý rok ve spolupráci s Toyotou. Budoucí plán elektrifikace zatím není zcela jasný, podle Subaru se bude řídit požadavky amerického trhu. Právě USA totiž zodpovídají za asi 75 % prodejů značky. V blízké budoucnosti bude pokračovat vývoj elektromobilů spolu s Toyotou, od půlky dekády pak přijde i vlastní konstrukce Subaru, včetně vlastní produkční linky v roce 2027. Firma na to má vyhrazeno 1,9 miliardy dolarů. V roce 2030 mají 40 % prodejů tvořit hybridy a elektromobily, v první polovině dekády má být celé portfolio elektrifikované. Do roku 2050 má Subaru v plánu snížit celkové emise vozů o 90 % ve srovnání s rokem 2010. Subaru je také jednou z japonských značek, které spolupracují na vývoji vodíkových pohonů, včetně spalovacího motoru a věnuje se i e-palivům.

Isuzu Motors Založeno: 1934

Prodeje 2022: 570 000 kusů

Značky: Isuzu (Japonsko) Jedna z menších japonských automobilek dnes produkuje primárně užitkové vozy a je jedním z největších světových producentů dieselových motorů. V Evropě nabízí vedle toho také pickup D-Max a na jiných trzích také z něj odvozené SUV MU-X. Už tohoto důvodu není Isuzu ideálním kandidátem pro elektrifikaci. V plánech je proto i pro následující dekádu vývoj vysoce efektivních spalovacích motorů a také využití vodíku a e-paliv. Přesto se Isuzu vrhá i do elektromobility a v této dekádě plánuje uvést několik elektrických modelů na baterie a palivové články. V blízké době má přijít hybridní pickup, elektrická varianta je teprve ve fázi plánování.

KG Mobility Založeno: 2022

Prodeje 2022: 113 660 kusů

Značky: SsangYong (Jižní Korea) Neznámé jméno se na seznam automobilek dostalo teprve loni, kdy od indické Mahindry odkoupilo SsangYong. Nejstarší jihokorejská automobilka letos změnila jméno na KG Mobility a uvedla několik elektrických konceptů. Na evropském trhu se už dva oky prodává elektrické Korando, letos by měla přijít i bateriová novinka Torres. Pod novým majitelem firma vyvíjí elektrickou platformu a systém autonomního řízení. Plán pro elektrifikaci firma nezveřejnila, místo toho hodlá každý produkt přizpůsobit podmínkám na konkrétním trhu. V Evropě tak můžeme počítat s elektrifikací podle podmínek nastavených Evropskou unií.