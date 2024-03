Elektromobilový guru a šéf Bugatti komentuje raketově zrychlující Teslu s tryskami. „Je to možné, ale…“

Elon Musk měl další ze svých twitterových (xových?) erupcí. Podrobnosti najdete v samostatném článku, ale ve zkratce znovu zopakoval myšlenku, že připravovaná sportovní Tesla Roadster za příplatek dostane thrustery od SpaceX a díky nim zrychlí z 0 na 100 km/h za méně než sekundu.

Pokud jste četli Muskův životopis od Waltera Isaacsona, dobře víte, že impulzivní tweetování je nedílnou součástí Muskovy osobnosti. Problém je, že se nedozvíte moc podrobností. Co v praxi znamená instalovat na auto trysky, na svém facebooku (hledejte až v komentářích) vysvětlil jistý chlapík z Chorvatska…



Takhle vypadá Tesla Roadster s výbavou od SpaceX podle umělé inteligence.

Jaká bude realita?

Kdo je Mate Rimac

Pokud se zajímáte o auta, budete jméno Mate Rimac znát a následující tři odstavce můžete přeskočit. Vy ostatní vězte, že je to chorvatský guru elektromobility, jedna z nejvýraznějších postav současného automobilového průmyslu, zakladatel automobilky Rimac. Její supersportovní model Nevera má výkon 1914 koní, na stovku zrychlí za necelé dvě sekundy, na tři sta za 9,3 sekundy, maximum je 420 km/h a drží několik rekordů.



Mate Rimac. Za ním je zmíněný elektrický supersport Rimac Nevera. Proč stojí u Bugatti Chiron, se dozvíte na následujících řádcích.

V roce 2018 do chorvatské automobilky vstoupilo věhlasné Porsche a postupně svůj podíl navýšilo až na 24 %. Ne snad, že by Němci toužili po nové značce, chtěli hlavně Mateho, jeho mozek, know-how a kapacity jeho vývojového centra. Investovaly také Hyundai a Kia.

V roce 2021 nastal další zlom. Volkswagen prodal prestižní značku Bugatti, společně ji koupili Porsche a Rimac, vznikla nová společnost Bugatti-Rimac a Mate se stal jejím CEO. Mimochodem Matemu tehdy bylo 33 let.



Vlastnická struktura Rimac Group a Bugatti-Rimac.

…to jen abyste věděli, proč má cenu věnovat pozornost tomu, že se „nějaký Chorvat“ vyjadřuje k ještě nepředstavené Tesle.

Zpět k tryskám na Roadsteru

Takže co Mate Rimac říká k tryskám na Roadsteru a je možné akcelerovat relativně těžký elektromobil na stovku pod jednu sekundu? „S tryskami je to možné. Dělali jsme simulaci. Problém je, že vzduch vypustíš za 2-3 sekundy a pak máš spoustu mrtvé váhy, kterou s sebou vozíš (nádrže, kompresor, ventily, trysky atd.).“

Pak se Rimac zabývá myšlenkou, že by Tesla použila ventilátor, aby získala trakci, která umožní tak extrémní akceleraci a zachová ovladatelnost vozu. Podobnou technologii v poslední době použil věhlasný konstruktér Gordon Murray u svého T.50.

„Ventilátory ti jenom dodají větší přilnavost, ale na zrychlení 0-100 km/h pod jednu sekundu potřebuješ něco kolem 30 000 Nm na kolech, což znamená, že potřebuješ masivní motory, měniče, převodovky, hnací hřídele atd. Navíc auto musí být superlehké, protože jinak s ventilátory nevytvoříte velký přebytek přítlaku, protože pneumatiky by byly velmi rychle přetížené u jakéhokoli auta se „superautovou“ hmotností, tím spíš u elektrického. A když nesprintujete z nuly na sto, tak s sebou zase vezete zbytečnou váhu. Takže náporové motory jsou opravdu jedinou cestou. Ale přinášejí i spoustu nevýhod,“ shrnuje Rimac.

Komentář redakce

Jinými slovy po technologicko-fyzikální stránce je možné akcelerovat sériové auto na stovku pod sekundu. A jestli je na světě někdo, kdo do tak bláznivého/zbytečného projektu investuje peníze i vlastní energii, tak je to právě Elon Musk. Také si můžete být jistí, že se mu to bohatě vrátí, protože na konci letošního roku kolem premiéry Roadsteru udělá takovou show, že zaplaví média po celém světě.

Následovat budou objednávky. Kdo si Roadster s příplatkovým SpaceX paketem koupí? Ti bohatší youtubeři, aby měli další atraktivní obsah. A boháči, které baví auta, nebo se chtějí prezentovat něčím, o čem se zrovna mluví (aktuálně to je Cybertruck). Kde budou s autem jezdit? Přesněji řečeno: kde si vyzkouší extrémní akceleraci? V běžném provozu by to byl hazard a doufejme, že Tesla vymyslí opatření, které tomu zamezí. Takže letiště, uzavřená trať.

Co bude potřeba před takovou jízdou udělat? Budou thrustery natlakované jednorázově, nebo si na palubě povezou infrastrukturu pro opakované použití? Odpovědi bychom měli znát ještě letos, Musk oznámil, že na konec roku chystá „nejpůsobivější produktovou prezentaci všech dob“.

Nebude to úplně příjemné

Mimochodem s akcelerací na stovku za sekundu už se pomalu dostáváme do oblasti top fuel dragsterů – těch brutálních speciálů s obřími zadními pneumatikami a malými kolečky na dlouhatánské přídi. Tyhle stroje mají speciální palivo a závodí v betonových korytech kvůli bezpečnosti diváků.

Z pohledu pilota je takhle prudká akcelerace sportovní výkon, pro netrénované to nemusí být zrovna příjemný zážitek. S obyčejnými sedačkami a tříbodovým pásem to může být dokonce nebezpečné. Tady se podívejte na unikátní elektromobil, který se na stovku dostane za 1,4 sekundy:

Let? Spíše „let“

A ještě jedna otázka. Musk opakovaně zmínil, že díky tryskám bude Roadster i létat. Velké polety ale nečekejme, pokud bude platit Rimacův odhad, že boost bude trvat dvě tři sekundy, bude to jen další hračka na machrování…