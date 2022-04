Elektromobily s dojezdem aspoň 1000 km. Většinou jen slibují, některé už se dají koupit a jeden míří výrazně dál

Jízda z německého Sindelfingenu přes Alpy do francouzského Cassis zabrala 12 hodin a 2 minuty (vč. 30 minut přestávek), tzn. průměrnou rychlost 87,4 km/h, maximální 140 km/h. Prototyp tedy nejel závratnou rychlostí, ale rozhodně nezdržoval provoz. Teploty se pohybovaly od 3 do 18 °C.

Zásadní háček je, že čínské automobilky dojezd udávají ve starším měřícím cyklu NEDC (New European Driving Cycle), který značně nadhodnocuje. Porovnání údajů aut nabízených zároveň v Číně a USA ukazuje, že NEDC se od přesnějšího amerického cyklu EPA liší průměrně o 43 %! Reálný dojezd GAC Aion LX Plus v tisícimílové edici je tak nejspíše kolem 700 kilometrů. Automobilka provedla test na ostrově Hainan, auto ujelo 904 kilometrů, není však jasné, za jakých podmínek.

Podobně optimistické prohlášení jako GAC loni zveřejnilo také Nio, jen 8 let stará automobilka z Šanghaje. Sedan ET5 (mimochodem už pátý produkční model) slibuje dojezd přes 1000 kilometrů, má toho dosáhnout díky baterii s pevným elektrolytem (solid state battery). Tedy technologií, kterou vyvíjí už roky snad každý výrobce baterií a automobilů, ale nikomu se zatím nepodařilo je dostat do produkčních vozů. ET5 ve vrcholné verzi slibuje právě solid state s kapacitou 150 kWh, energetickou hustotou 360 Wh/kg a uvedením na domácí trh v září 2022.

Our Next Energy

Americký startup Our Next Energy se specializuje na vývoj baterií. Prototypový akumulátor Gemini testoval v Tesle Model S a dosáhl dojezdu 1210 kilometrů v reálném provozu (průměrnou rychlostí 88 km/h) během zimního počasí v Michiganu. To je téměř dvojnásobek nejschopnější sériové Tesly se 100 kWh (652 km podle WLTP).

ONE k tomu použil nikl-kobaltové články, které mají dvojnásobnou energetickou hustotu ve srovnání s těmi ve standardní Tesle. Místo 100 kWh se tak do upraveného Modelu S vešlo 207 kWh ve stejném fyzickém prostoru. Produkční články ONE Aries ale budou používat jinou, levnější technologii lithium-železo-fosfátových (LiFePO) článků, které mají nižší energetickou hustotu.

Prototypem Tesly se speciálními články prý chtěla firma jen ukázat, že se do stejného prostoru dá vměstnat mnohem více kapacity, než dnešní automobilky dokáží. Kromě toho ale pracuje také na článcích, které na anodě nepoužívají grafit, a katoda mají z materiálu bohatého na mangan.



Vypadá jak Tesla a je to Tesla, ale má úplně jinou baterii.

Jak ONE pokořila světový rekord v dojezdu:

Tesla mimochodem prohlásila, že vyrobit automobil s dojezdem přes 1000 kilometrů je dávno schopná. Znamenalo by to ale použití příliš velké a těžké baterie a zvolila proto menší kapacitu, která zachovává dobré jízdní schopnosti. Také jde o cenu, která je už u 100 kWh akumulátorů závratná. Na kolik vyjdou články One Next Energy není známo.