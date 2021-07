Elon Musk bydlí v boudě za milión korun. Šetří, nebo prošlapává cestu vesmírným kolonizátorům?

Elon Musk, aktuálně druhý nejbohatší člověk na světě. Čekali byste, že žije ve zpovykaném sídle s vlastním lunaparkem a závodní dráhou? Elon se opakovaně nechal slyšet, že má svůj vysněný dům, ale než by investoval energii do jeho budování, radši se věnuje svým projektům, které mění svět. Za poslední rok prodal šest svých nemovitostí a kupce hledá i pro poslední sedmou. Kde žije jeho partnerka a nejmladší ze synů, není přesně známo.

Nedávno na Twitteru prohlásil, že jeho hlavním sídlem je skládací garsonka v areálu Boca Chica / Starbase, kde SpaceX připravuje a vypouští své rakety do vesmíru. Jde o model Casita od firmy Boxabl, má výměru necelých 6 × 6 metrů a v základu stojí 49 500 dolarů, což je po přepočtu a přidání daně asi 1,3 miliónu Kč. Navíc není jeho, pronajímá si ji od SpaceX za 250 dolarů měsíčně.

Takhle nějak to vypadá v Muskově „skládací garsonce“ Casita:

Pochopitelně není známo, kolik času v tomhle domku Musk reálně tráví, a do značné míry půjde o jeho osobní PR – rád se prezentuje jako skromný člověk, který se spíše než na pozemské požitky soustředí na práci. Nicméně hlavní trumf je evidentní – nulové dojíždění, do práce to má jen pár kroků. Navíc pokud většinu dne tráví prací, na přespání nabízí Casita všechno potřebné – malou kuchyňku, sprchový kout, gauč s televizí a postel.



Stupeň úprav Muskoda skládacího domečku pochopitelně neznáme, ale takhle vypadá model Casita v základu.

Ale je tu ještě jeden rozměr. Na firmu Boxabl nepadla volba náhodou. Jednak při vývoji domů klade důraz na dostupnost a udržitelnost, což jsou pro Muska fundamentálně důležité hodnoty. Boxabl však také přemýšlí o podobných obytných buňkách pro Měsíc a Mars. Stádium úvah nebo dokonce vývoje není znám, ale je možné, že spolupráce se SpaceX už probíhá.

Jak si Boxabl představuje obytný habitat na Měsíci: