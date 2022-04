Elon Musk chce vybudovat podzemní hyperloop. Byl by imunní vůči povrchovým povětrnostním podmínkám

Elon Musk na Twitteru uvedl, že jeho společnost Boring Company se v nadcházejících letech pokusí vybudovat funkční hyperloop.

Připomeňme, že slavný vizionář patřil k prvním zastáncům tohoto futuristického dopravního systému, nicméně později se na toto téma již příliš nevyjadřoval. Nyní tak ale opět učinil

„Ze známého fyzikálního hlediska je to nejrychlejší možný způsob, jak se dostat z jednoho centra města do druhého na vzdálenosti menší než zhruba 2000 mil,“ napsal Musk v neděli. „Starship je rychlejší na delších cestách.“

Hurikán? Žádný problém!

Podzemní hyperloop by byl podle CEO SpaceX a Tesly mj. „imunní vůči povrchovým povětrnostním podmínkám“, což by mohlo představovat značnou výhodu.

„Takže by hyperloopu by nevadilo ani to, kdyby na povrchu zuřil hurikán… ani by sis toho nevšiml,“ dodal Musk.

Na hyperloopech v současnosti pracuje hned několik společností, které již dosáhly určitých pokroku v oblasti konstruování i testování raných prototypů. Ukázkovým příkladem muze byt Virgin, který v listopadu 2020 provedl historicky první zkoušku svého systému s lidskou posádkou.

