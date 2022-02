Elon Musk chce vybudovat přes 9 km dlouhý podzemní tunel pod Miami

Elon Musk předložil návrh na vybudování cca 9,5 km dlouhého tunelu pod částí floridského Miami. Exkluzivně o tom exkluzivně informoval server Business Insider.

Myšlenka je taková, že tímto tunelem – o jehož vyhloubení by se pochopitelně postarala Muskova Boring Company – následně automobily Tesla budou přepravovat cestující. Nastupovat a vystupovat má být možné na celkem 7 stanicích.

„Máme velké dopravní zácpy a toto by byl způsob, jak velkou část tohoto provozu zmírnit,“ řekl Business Insideru komisař pro North Miami Beach Michael Joseph.

Tunel však podle dostupných informací nemá být propojený se žádným ze stávajících systémů veřejné dopravy v Miami a rovněž v něm budou moci jezdit pouze výše zmíněné Tesly.

Vzhledem k tomu, že v okolí se nenacházejí žádné autobusové ani železniční trasy je tedy otázkou, jak přesně by lidé řešili navazující dopravu. Příliš jasné není ani to, proč vlastně Miami zvažuje investici do úplně nového projektu tohoto typu, místo aby vylepšovalo ty již existující.