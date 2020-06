Elon Musk: „Chceme být lídrem v technologii pro apokalypsu.“

Známý americký moderátor a automobilový nadšenec Jay Leno si nedávno poprvé vyzkoušel Cybertruck od Tesly. Na sedadlo spolujezdce usedl sám Elon Musk, který Lenovi rovněž ukázal některé tunely vyhloubené společností Boring Company.

Americká televizní stanice CNBC zveřejnila několikaminutovou nahrávku, na níž se úspěšný podnikatel a vizionář mj. chlubí tím, že Cybertruck má neprůstřelný exteriér.

„Až přijde apokalypsa, budeš rád, že je neprůstřelný,“ vykládá Lenovi. „Chceme být lídrem v technologii pro apokalypsu.“

Když se Leno Muska zeptal, proč se rozhodl použít extrémně tvrdou 30X ocel a vybavit dotyčný vůz okny z obrněného skla, odpověď byla jednoduchá: „Protože je to super cool. Chceš, aby tvůj náklaďák byl neprůstřelný, nebo ne?“

Šéf SpaceX a Tesly rovněž prozradil, že před zahájením výroby nejspíš ještě bude muset dojít k určitým úpravám. Jedna z nich se týká rozměrů – Cybetruck je totiž v současnosti příliš velký na to, než aby se vešel do normální garáže. Tento problém by mohlo vyřešit jeho zmenšení o 5 %.

Zlepšit by se měl také výhled z vozu, který zatím rozhodně není ideální. To se ostatně projevilo před několika měsíci, když Musk při výjezdu z parkoviště přepychové restaurace v kalifornském Malibu srazil dopravní kužel.