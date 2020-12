Elon Musk chtěl „v temných dobách“ prodat Teslu Applu. Tim Cook ale neměl zájem

Jestli něco Elonu Muskovi opravdu jde, pak je to buzení rozruchu (nejen) na sociální síti Twitter. Aktuálně se mu to povedlo příspěvkem publikovaným v noci z úterý na středu, ve kterém naznačuje, že před časem oslovil generálního ředitele Applu Tima Cooka s nabídkou na prodej Tesly.

Musk tak reagoval na tweet ředitele výzkumu společnosti Ark Investment Management Bretta Wintona, který na základě posledních zpráv předpokládá, že Apple plánuje výrobu a prodej plně elektrického autonomního auta. O ambicích v oblasti elektromobility informovala agentura Reuters.

Jak Apple nekoupil Teslu

„Během nejtemnějších dnů programu Model 3 jsem oslovil Tima Cooka, abychom prodiskutovali možnosti převzetí Tesly Applem (za desetinu její současné hodnoty). Návrh na schůzku (Cook) odmítl.“ uvedl Musk v odpovědi. O možném prodeji Tesly Applu kolují různé zvěsti několik let, ale vůbec poprvé zazněla taková informace přímo od Muska.

Musk neuvedl žádné další podrobnosti, takže není zřejmé, o jaké období se mělo jednat. S ohledem na dostupné informace o výrobě Tesly Model 3 lze předpokládat, že nabídka přišla v letech 2017 až 2019. Tomu by odpovídala i deklarovaná cena, odpovídající jedné desetině aktuální hodnoty.

V současnosti má Tesla na veřejných trzích hodnotu více než 600 miliard dolarů, tj. v přepočtu asi 13 bilionů korun. Většina analytiků z Wall Street je překvapena prudkým růstem ceny akcií Tesly, jež vzrostla během posledního roku více než osmkrát.

Muskův tweet komentoval také český influencer a propagátor produktů značky Apple Petr Mára, který sám vlastní Teslu Model 3. „Když vidím kvalitu těch aut, tak se ani moc nedivím 🤷🏼‍♂️ Tesla a Apple jsou dvě zcela odlišné galaxie.“ konstatoval lehce sarkasticky na základě vlastních zkušeností.

Apple chystá „průlomovou“ baterii

Ve stejném vláknu ředitel Tesly zpochybnil informaci, podle které Apple vyvíjí „průlomovou“ baterii s „monočlánkovým“ designem. Ta by měla poskytnout vozům Apple větší dojezd než jakým disponuje většina současných elektromobilů.

Jeden ze zdrojů popsal koncept jako „další úroveň“ segmentu akumulátorů. Reuters rovněž uvádí, že Apple zkoumá možnost využití železa a fosfátů, což by mělo zlevnit výrobu článků.

„Pokud je to pravda, pak je to zvláštní,“ konstatoval Musk s tím, že Tesla již používá železo-fosfátové baterie ve vozech vyráběných v Shanghai Gigafactory. Uvedl také, že konstrukce monočlánků je „elektrochemicky nemožná“, protože výsledná baterie by nemohla produkovat dostatečně vysoké maximální napětí.

Servery TechCrunch a Engadget, které jako jedny z mnoha o tweetu Elona Muska informovaly, požádaly Apple o oficiální vyjádření. Až do uzávěrky (ve středu 23. prosince dopoledne) však neobdržely žádnou odpověď.