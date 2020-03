Elon Musk: „Éra stíhacích letounů je pryč, budoucnost patří dronům.“

Elon Musk minulý týden vyrazil do floridského Orlanda, kde se konalo Air Warfrare Symposium. V místnosti plné vojenských pilotů mj. prohlásil, že „éra stíhacích letounů je pryč“.

Budoucnost podle Muska patří dálkově ovládaným dronům – nikoliv extrémně drahým stíhačkám. „Není to tak, že takovou budoucnost chci… prostě taková bude,“ dodal slavný vizionář.

Musk rovněž zkritizoval projekt vývoje letounu F-35. Ten stál Pentagon již více než bilion dolarů, přičemž nejnovější verze se potýká s technickými problémy a její výsledky během posledních zkoušek byly minimálně rozpačité.

Šéf SpaceX a Tesly na svém Twitteru později poznamenal, že pokud by tento stroj čelil konkurenci v podobě dálkově ovládaného dronu, který by byl vybaven autonomií zlepšující jeho manévrovací schopnosti, F-35 by „neměla šanci“.

Během svého vystoupení na Air Warfrare Symposium Musk rovněž varoval, že Čína by USA mohla předstihnout ve vesmírných závodech. „Nepochybuji o tom, že pokud Spojené státy nebudou hledat inovace ve vesmíru, budou ve vesmíru až druzí“, konstatoval.