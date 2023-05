Elon Musk: „Explozi prototypu Starship jsem očekával.“

Elon Musk na svém Twitteru uvedl, že testovací let prototypu Starship zvaného SN24 skončil zhruba tak, jak očekával. Upozornil na to The Washington Post.

K explozi prototypu se v mezičase vyjádřil již i administrátor NASA Bill Nelson. Ten předminulý týden v Kongresu vypověděl, že dotyčný incident ho ani v nejmenším neznepokojil.

„Jsou bohatí na hardware... to je jejich modus operandi. Vypustí to. Pokud se něco pokazí, zjistí, co to je. Vrátí se zpět a vypustí to znovu,“ prohlásil na adresu SpaceX.

Nelson rovněž poznamenal, že všechny Muskovy podniky – od Twitteru přes Teslu až po výše jmenovanou SpaceX – mají obecně tendenci fungovat metodou pokus-omyl.

Netřeba asi dodávat, že zrovna v případě vývoje kosmických lodí tento přístup může být poněkud diskutabilní. Co ale se týče možného negativního dopadu na životního prostředí, podle Muska ani tentokrát „nedošlo k žádným výrazným škodám, kterých bychom si byli vědomi“.

„Nechci pokoušet osud, takže raději zaklepu na dřevo, ale myslím, že šance, že se dostaneme na oběžnou dráhu do 12 měsíců, je téměř 100%,“ konstatoval slavný vizionář.