Elon Musk: „Můj hlavní cíl je dostat lidstvo na Mars ještě předtím, než zemřu.“

Elon Musk na konferenci Satellite 2020 prohlásil, že jeho hlavním cílem je dostat lidi na Mars ještě předtím, než zemře. Současně však připustil, že se mu to nemusí podařit.

„Jestli nepřidáme na tempu pokroku, pak než se vydáme na Mars, budu už určitě mrtvý“ konstatoval.

„Trvalo-li nám 18 let (SpaceX byla založena v roce 2002, pozn. red.) abychom se dostali do bodu, kdy jsme připraveni vyslat první lidi na oběžnou dráhu, musíme zvýšit rychlost inovací. Nebo, na základě předchozích trendů, budu před Marsem rozhodně mrtvý,“ dodal.

Dočká se Musk svého vysněného města?

Toto prý platí nejen pro cestu na Mars, ale rovněž pro Muskův záměr vybudovat na Měsíci trvale obydlenou základnu.

Připomeňme, že úspěšný podnikatel a vynálezce by chtěl na rudé planetě pomocí flotily kosmických lodí Starship postavit velké město – a to v ideálním případě do roku 2050.

Dotyčné město by navíc mělo být zcela soběstačné. „Musí přežít, i kdyby z nějakého důvodu přestaly přilétat zásobovat lodě ze Země,“ řekl Musk v nedávném rozhovoru pro server Ars Technica. „Nezáleží na tom proč. Pokud by tyto zásobovací lodě přestaly přilétat, město by vymřelo, ne?“