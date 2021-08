Elon Musk nechtěl, aby Model Y disponoval volantem. Hádal se kvůli tomu se svými inženýry

CEO Tesly Elon Musk měl během vývoje Modelu Y obrovské neshody se svými inženýry. Alespoň to plyne z nové knihy Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century, jejímž autorem je reportér Tim Higgins.

Důvodem byla skutečnost, že slavný vizionář měl příliš velkou důvěru ve schopnost Tesly vytvářet plně autonomní vozidla a proto se chtěl zcela zbavit volantů. A byl prý ve svém postoji tak neoblomný, že jeho podřízení – kteří byli zcela jiného názoru – museli pracovat doslova v utajení.

Server Business Insider v dané souvislosti připomíná, že např. v roce 2019 Musk sebevědomě prohlašoval, že „spotřebitelé budou v blízké budoucnosti požadovat auta bez volantů“. Podle jiného jeho staršího výroku pak již loni mělo jezdit po silnicích milion autonomních taxíků Tesla.

Postupem času byl však Musk přinucen svou rétoriku zmírnit a připustit, že konstrukce plně autonomních vozidel se ukázala být mnohem větším oříškem, než původně očekával.

Nedávno tak např. varoval své zákazníky před přílišnou důvěrou ve „fully self-driving“ software Tesly.