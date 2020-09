Elon Musk o kolonizaci Marsu: „Máte slušnou šanci, že zemřete.“

Elon Musk se během pondělního virtuálního summitu Humans to Mars rozpovídal o svých ambicích na kolonizaci rudé planety – i potenciálních nebezpečích, kterým budou osadníci čelit.

„Myslím, že cesta na Mars není základním problémem… základním problémem je vybudování základny, vybudování města na Marsu, které bude soběstačné,“ uvedl podle CNBC.

„Chci zdůraznit, že je to velmi těžká, nebezpečná a obtížná věc. Nic pro slabé povahy. Máte slušnou šanci, že zemřete… ale pokud to vyjde, bude to skvělé,“ dodal.

A co Starship?

Slavný vizionář rovněž hovořil o obří kosmické lodi Starship, na níž pracuje jeho společnost SpaceX. Právě toto monstrum by jednoho dne mělo zajišťovat transport osob a užitečného nákladu na Mars.

„Děláme dobrý pokrok… Věc, která skutečně brání pokroku na Starshipu je výrobní systém. Před rokem neexistovalo nic, nyní máme docela velkou výrobní kapacitu. Takže rychle vyrábíme další a další lodě,“ konstatoval.

Musk rovněž prohlásil, že ještě před prvním letem s lidmi Starship čekají „stovky misí se satelity“.