Elon Musk odhalil, že zařízení potřebné pro přístup k internetu Starlink bude vypadat jako UFO

Jak jsme vás nedávno informovali, někteří lidé si pletou satelity Starlink s mimozemskými kosmickými loděmi. Elon Musk se tím pravděpodobně inspiroval, neboť před několika dny oznámil, že zařízení potřebné pro přístup k internetu Starlink bude vypadat jako UFO.

Looks like a thin, flat, round UFO on a stick. Starlink Terminal has motors to self-adjust optimal angle to view sky. Instructions are simply:

- Plug in socket

- Point at sky

These instructions work in either order. No training required.