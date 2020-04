Elon Musk: „SpaceX by mohla pomoct zprovoznit orbitální observatoře.“

Elon Musk během rozhovoru s výborem National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine navrhl nový způsob jak vyřešit problémy, které astronomům způsobují satelity Starlink. A je opravdu zajímavý.

Slavný vizionář prohlásil, že různé výzkumné agentury by mohly spojit své síly s jeho SpaceX za účelem zprovoznění nových orbitálních observatoří. Ty by se pohybovaly na vyšší oběžné dráze než dotyčné satelity, tudíž by mohly nerušeně studovat vesmír.

„Jsem velmi nadšený vyhlídkou na budoucnost vesmírných teleskopů, které by mohly být hodně velké,“ konstatoval.

Podle některých zahraničních médií by se však Musk měl zaměřit spíše na to, aby omezil negativní dopady projektu Starlink na již probíhající vědecký výzkum. V této souvislosti se aktuálně hovoří především o speciálních slunečních clonách, které by snížily míru odrazivosti satelitů.

„V případě potřeby podnikneme další kroky," řekl Musk výboru a dodal: „Při pohledu zpět se budeme cítit trochu hloupě.“ Tím chtěl možná naznačit, že obavy laické i odborné veřejnosti považuje za neopodstatněné.