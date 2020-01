Elon Musk: „Tesly budou brzy mluvit na lidi.“

Generální ředitel Tesly Elon Musk v sobotu na Twitteru zveřejnil video, v němž Model 3 kohosi vybízí, ať do něj naskočí. „Pokud budete chtít, Tesly budou brzy mluvit na lidi. Je to skutečné,“ komentoval ho.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

Z dalšího následujícího tweetu pak plyne, že nepůjde o jedinou věc, kterou budou Tesly co nevidět umět...

And, of course, your car will be able to 💨 in their general direction