Elon Musk uvažuje o elektrické obytné dodávce Tesla. Obešla by se bez nabíječky

Už na konci ledna Elon Musk komentoval možnost výroby elektrického minibusu či dodávky. Při telekonferenci s akcionáři od něj zaznělo, že se vedle již oznámeného elektrického náklaďáku Semi vyvíjí i vozidlo pro městskou dopravu v hustě osídlených oblastech. A ve hře je i elektrická dodávka. Nicméně nyní Elon Musk myšlenky trochu konkretizoval a zmínil možnosti elektrické obytné dodávky určené na dálkové cestování a kempování.

U velkých vozidel typu dodávky je pochopitelně potřeba daleko větší baterie než u osobních vozů. A zajistit sériovou výrobu tak velkých baterií je podle Muska velmi těžké. Něco jiného je vyrobit prototyp a něco jiného naškálovat výrobu tak, aby továrna zvládla produkovat baterie pro osobní vozy a zároveň k tomu ještě skládala velkokapacitní baterie pro velké vozy. Tesla si přitom baterie vyrábí ve svých Gigafactory sama a výrobní kapacita k uspokojení všech projektů zkrátka nestačí.

Přesto se s výrobou tahače i dodávek počítá. A u osobní obytné dodávky by se přitom dalo elegantně vyřešit, jak zajistit delší dojezd vozidla. Ve spojení s dodávkami totiž Elon Musk připustil, že dává smysl využít velkou plochu střechy k umístění solárních článků, které by sloužily k průběžnému dobíjení. U obytné dodávky by bylo možné na střechu umístit ještě další dva velké panely, které by se při zastavení rozložily do stran a poskytly tak stín. Přitom už by byla plocha panelů natolik velká, že by se během jednoho dne nastřádalo energie na dobití bezmála 50 km (30 mil).

„Myslím, že by to mohlo být skvělé. Taková dodávka, že i když dojde k apokalypse, můžete s ní stále jezdit,“ vyjádřil se Elon Musk. A jak víme, když se pro něco nadchne, tak se i sebebláznivější nápad stane skutečností. Jen to zpravidla pár let trvá.

Zdroj: Electrek.co