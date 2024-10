Elon Musk vymyslel a prosadil, že Starship a její raketu zachytí „jídelní hůlky“. Není to jen manažer

Po včerejším premiérovém zachycení rakety Super Heavy na rampě Mechazilla jsem si vzpomněl na Muskův životopis, ve kterém Walter Isaacson věnoval Mechazille celou kapitolu. Pěkně ilustruje, jak rozhodování pod Elonovým velením vypadá.

Svoji knihu mám v angličtině. Části této kapitoly jsem nechal přeložit Deepl a výsledek upravil.

Mechazilla

… Příběh o hůlkách začal o osm měsíců dříve, na konci roku 2020, kdy tým SpaceX diskutoval o přistávacích nohách plánovaných pro Starship. Muskovou hlavní zásadou byla rychlá znovupoužitelnost. Často o ní prohlašoval, že je „svatým grálem pro to, aby se lidé stali civilizací, která bude létat ve vesmíru“. Jinými slovy, rakety by měly být jako letadla. Měly by vzlétnout, přistát a znovu co nejdříve vyletět.

Falcon 9 se stal jedinou rychle opakovaně použitelnou raketou na světě. … Musk přesto nebyl nadšený plánovanými přistávacími nohami pro raketu Starship. Přidávaly na hmotnosti, čímž snižovaly užitečné zatížení.

„Proč nezkusíme k zachycení použít věž?“ zeptal se. … Věž měla sadu ramen, která mohla zvednout první stupeň nosné rakety, položit ho na rampu, pak zvednout druhý stupeň a umístit ho na vrchol. Nyní navrhoval, že by se tato ramena mohla použít také k zachycení nosné rakety při návratu na Zemi.

Byl to divoký nápad a v místnosti zavládlo velké zděšení. „Pokud se raketový nosič vrátí k věži a narazí do ní, dlouho nebude možné vypustit další raketu,“ řekl Bill Riley.

O několik týdnů později, těsně po Vánocích 2020, se tým sešel k brainstormingu. Většina inženýrů se hádala, byli proti tomu, aby se pokusili využít věž k zachycení nosné rakety. Mechanismus ramen byl velmi složitý. Po více než hodině dohadování se utvořil konsenzus zůstat u staré myšlenky a vybavit booster přistávacíma nohama. Ale konstrukční ředitel Stephen Harlow stále vyzýval k odvážnějšímu přístupu. „Máme tuhle věž, tak proč ji nezkusit využít?“

Po další hodině debaty se do toho vložil Musk. „Harlowe, ty s tímto plánem souhlasíš,“ řekl. „Takže proč to neřídíš ty?“

Jakmile Musk učinil rozhodnutí, přepnul do režimu hloupého humoru. Začal se smát scéně z filmu Karate Kid, kde mistr karate, pan Miyagi, chytá mouchu pomocí hůlek. Musk prohlásil, že ramenům věže se bude říkat jídelní hůlky (chopsticks) a celou věž nazval „Mechazilla“. Oslavil to tweetem: „Pokusíme se ramenem startovací věže chytit nosnou raketu!“.



Příspěvek na X (služba má aktuálně problémy s vkládáním)

V horkém středečním odpoledni na konci července 2021 byl na kosmodromu Boca Chica umístěn poslední segment Mechazilly s pohyblivými rameny. … Když tým Muskovi ukázal animaci zařízení, byl nadšený. … Našel si dvouminutový klip z filmu Karate Kid a tweetnul ho ze svého iPhonu. „SpaceX se pokusí chytit největší objekt, který kdy létal, pomocí robotických hůlek. Úspěch není zaručen, ale bude to vzrušující!“

