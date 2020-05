Elon Musk zuří kvůli uzavření továrny Tesly v Bay Area. Karanténní opatření označil za fašistická

Elon Musk je naštvaný. Továrna Tesly v San Francisco Bay Area musela být kvůli pandemii COVID-19 uzavřena a on se obává, že v dotyčné oblasti nebude moct výrobu obnovit.

„A to by mělo být označeno jako vážné riziko,“ konstatoval podle serveru BuzzFeed News během středečního rozhoru s analytiky a investory. „Momentálně máme pouze dvě továrny na automobily: jednu v Šanghaji a druhou v Bay Area. A převážnou většinu našich vozů vyrábí Bay Area.“

Není žádným tajemstvím, že Musk situaci kolem nového koronaviru SARS-CoV-2 dlouhodobě bagatelizuje. Například 19. března tvrdil, že do konce dubna bude v USA „téměř nulový počet nových případů“.

„Vraťte lidem svobodu!“

Ve středu slavný vizionář zašel dokonce tak daleko, že karanténní opatření označil za fašistická. „Říct lidem, že nemohou opustit své domovy a pokud tak učiní, budou zatčeni… to je fašistické. To není demokratické. To není svoboda. Vraťte lidem jejich zatracenou svobodu.“

Některá zahraniční média poukázala na to, že tyto komentáře neodpovídají skutečnosti, neboť většině Američanů zatčení rozhodně nehrozí – pokud potřebují jít třeba nakoupit základní věci, klidně tak mohou učinit.

Novináři v dané souvislosti rovněž připomínají to, jak Musk v roce 2017 citoval slavný výrok: „Jsou-li má slova proti vědě, zvolte vědu.“

Titulní foto: Steve Jurvetson, CC BY 2.0