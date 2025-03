Elon se teď bude muset dělit. Vulcan Centaur dostal zelenou od Pentagonu a naprostá nadvláda SpaceX pomalu končí

Není týdne, aby neodstartoval alespoň jeden nový Falcon 9, a tak by mohl leckdo nabýt dojmu, že už veškerá konkurence vyklidila pole a vesmír patří SpaceX. Tedy alespoň v našem euroatlantickém prostoru.

Co do počtu nosičů na rampách a družic na oběžných drahách to sice bezesporu platí, v následujících letech to už ale bude mít Elonovo impérium o něco málo komplikovanější. SpaceX totiž doposud těžilo z určitého vakua, za kterým stojí generační výměna stráží.

Vulcan Centaur dostal zelenou od Pentagonu

Zatímco Evropa zkraje dvacátých let pohřbila program Ariane 5 a jeho nástupce Ariane 6 se teprve pomalu rozjíždí, v Americe se vlastně odehrávalo úplně to stejné. Washington se postupně loučil s raketami rodiny Delta a Atlas, které byly až do nástupu falkonů synonymem univerzálního federálního vesmírného kamionu, no a jejich nástupce si i vinou pandemických uzavírek dával pořádně na čas.



Nový americký těžký raketový nosič Vulcan Centaur

Jmenuje se Vulcan Centaur, poprvé odstartoval až zkraje loňského roku a teď konečně získal klíčovou certifikaci NSSL (National Security Space Launch), kterou potřebuje každý, kdo chce vynášet družice pro Pentagon a s ním spojené federální agentury.

A to chce prosím vás úplně každý, americké ministerstvo obrany je totiž tučná kravka, kterou touží pořádně podojit jak Musk, tak Bezos, který se už těší na kontrakty pro svůj nový těžký nosič New Glenn, a nakonec ještě Tory Bruno.

Dva stupně, až šest boosterů a nosnost 27 tun

Bruna asi neznáte, není to totiž miliardář ani sociální celebrita, šéfuje ale United Launch Alliance. Tedy společnému podniku Boeingu a Lockeed Martin, který fakticky zdědil program raket Delta a Atlas a posledních jedenáct let vyvíjel nový dvoustupňový těžký raketový nosič Vulcan (Centaur). Zvládne jak mise na nízkou oběžnou dráhu pár set kilometrů nad povrchem, tak translunární lety k Měsíci.



Vuclan Centaur má dle kupole (viz další obrázek) až 67,3 metrů a průměr 5,4 metrů

I když jej ULA stavěla i jako reakci na SpaceX, nakonec je to stejně jako Ariane 6 raketa pouze na jedno použití a bez efektivního přistávání prvního stupně. Silnou stránkou Vulcanu je nicméně jeho široká konfigurace. K samotnému nosiči totiž ULA podle charakteru letu připevní až šest boosterů na pevné palivo.

Díky tomu dokáže na dnes tolik žádané nízké oběžné dráhy (LEO) vynést až 27 tun užitečného nákladu. Více než Ariane 6 a Falcon 9.

Na raketu čeká jako na smilování také Amazon

Z toho důvodu má o lety s Vulcanem zájem nejen Pentagon, ale i ti největší hráči v boji o nízký vesmír v čele s Amazonem. Blue Origin Jeffa Bezose sice vyvíjí vlastní těžkotonážní New Glenn, který má za sebou zatím jen jeden start z letošního ledna, bude toho ale potřebovat mnohem více.



Různé konfigurace nákladových kupolí rakety Vulcan Centaur. Tam se vejde hromads kuipersatů

Amazon totiž hodlá už letos zahájit masivní vypouštění družic svého satelitního internetu Kuiper, a tak už před lety nakoupil desítky startů s těžkými nosiči New Glenn, Ariane 6 a právě Vulcan Centaur.

Tři konkurenti Elona? Spíše jen dva

Který z nich nejvíce ohrozí panství Elona Muska? Ariane 6 to nebude, je totiž drahá. Bude to prostě hlavně raketa pro evropské unijní programy, ale je dobře, že vůbec existuje. Poslední měsíce totiž v plné nahotě ukazují, že technologická autonomie je důležitá, i když je holt zrovna o něco dražší. Platí to i o naší odpovědi na GPS jménem Galileo. Ještě že ho máme!

New Glenn by měl mít mnohem lepší ekonomii. Disponuje totiž ohromnou nosností a jeho první stupeň umí přistávat – i když zatím jen na papíře, během lednového startu totiž havaroval. A ano, i on bude usilovat o plnou certifikaci pro federální mise NSSL.

Pentagon bude nakonec živit i Vulcan. ULA je americké stříbro, jeho vyřazené rakety jsou v podstatě ikony vesmírného závodu mezi USA a Sovětským svazem, takže je jen těžko představitelné, že by jejich nástupce nakonec skončil ve šrotu.

Elon se prostě bude muset začít trošku dělit.