Boring Company začala s ražbou prvních tunelů pro komerční použití. Ty budou sloužit k dopravě návštěvníků na výstavišti v Las Vegas. Stavba musí být hotová do konce příštího roku, fungovat má již na příštím veletrhu CES. Zatím jde ale velmi pomalu. Co to způsobilo a jaký razicí stroj Boring Company použila? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

