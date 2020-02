Boring Company loni v listopadu zahájila ražbu dvou tunelů v Las Vegas, které budou využívat návštěvníci tamního výstaviště. Po třech měsících je proražen první tunel a firma se přesouvá ke druhému. Vše jde podle plánu, před sebou má ale ještě spoustu práce. Co je součástí projektu a co zbývá vyřešit? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

