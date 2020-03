Při posledním letu Falconu 9 došlo k selhání jednoho z motorů na posledním stupni. Raketa ale i přes to dokázala úspěšně dopravit 60 satelitů Starlink na správnou oběžnou dráhu. Následné přistání prvního stupně ale skončilo neúspěchem. Co za tímto vzácným selháním stálo a jak to, že byl ve finále úspěšný? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

