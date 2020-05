Starship SN4 je nejnovějším prototypem vesmírné lodi, kterou vyvíjí SpaceX. Ten od konce dubna prošel řadou zkoušek a dokonce se mu podařilo uspět tam, kde předchozí pokusy ztroskotaly. Vše tak vypadá nadějně a brzy by měl následovat první krátký let. Cesta k dopravě až na oběžnou dráhu je ale daleko. Co všechno SpaceX ještě čeká se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky. Ten pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

