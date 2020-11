ELONOVINKY: Okřídlená kosmická loď Starship již brzy vzletí do výšky 15 km

Na začátku září provedl prototyp lodi Starship úspěšný první test. Od té doby SpaceX pracuje na vylepšeních a dokonce má i aerodynamickou špičku. Další prototypy zvládly poskočit do výšky 150 metrů, nyní se ale chystá vyletět do výšky až 15 kilometrů. To má zvládnout loď s označením SN8, která má již tři motory Raptor (běžně bývá 1) a baterie z Tesel. K čemu tam slouží a co vše se na prototypu vylepšilo? A co lze od letu očekávat? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle Elonovinek.

