SpaceX je v cílové rovince s přípravami na misi Crew Dragonu s lidskou posádkou. Překonalo už většinu testů a zbývá jich už jen několik posledních. Projekt má ale zpoždění a tak možná dojde ke změnám, které by jej mohly oddálit. O co se jedná a co firmu ještě čeká? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

