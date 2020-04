SpaceX se chystá na první start lodi Crew Dragon s posádkou. Již v květnu by měli vzlétnout dva astronauté, následně pak plná sestava o čtyřech lidech. Prozatím probíhají všechny zbývající testy, na kterých se podílí i budoucí posádka. Co je ještě čeká a jak budou starty probíhat? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

