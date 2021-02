Vesmírných turistů existuje jen hrstka, to se ale díky SpaceX a dalším firmám postupně mění. Již letos by měla odstartovat mise, jejíž posádku budou tvořit pouze civilisté. Kromě miliardářů se do vesmíru navíc podívá i několik obyčejných lidí.

Více se dozvíte v dnešních Elonovinkách, které připravujeme ve spolupráci s ElonX.cz a Mall.tv.

