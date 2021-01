SpaceX v prosinci provedlo zkušební let lodi Starship, který skončil výbuchem. Ještě před koncem roku ale začalo testování nového prototypu s označením SN-9. Letos bychom se mohli podobných testů dočkat častěji, jednou za několik týdnů. Není to přitom jediné, co SpaceX chystá.

Více se dozvíte v dnešních Elonovinkách, které připravujeme ve spolupráci s ElonX.cz a Mall.tv.

