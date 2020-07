ELONOVINKY: SpaceX chystá spuštění Starlinku. Připravuje i satelity pro druhou generaci

SpaceX ani přes zuřící pandemii koronaviru nepolevilo ve snaze spustit satelitní internet Starlink. V první polovině letošního roku tak na oběžnou dráhu vyslala 7 raket Falcon 9 s potřebnými družicemi. Připravuje se tak na start beta testu, který by měl přijít zanedlouho. Zároveň již nyní ale připravuje plány pro satelity druhé generace, kterých by na obloze mělo být ohromné množství. Kolik jich bude a co dalšího se chystá? To se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který připravujeme ve spolupráci s ElonX.cz.

