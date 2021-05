Nedávný úspěšný let Starship SN15 zřejmě motivoval SpaceX k tomu, aby urychlilo přechod k orbitálnímu testování této kosmické lodi. Oficiální dokumentace totiž prozradila, že SpaceX plánuje provést první orbitální let lodi Starship a rakety Super Heavy možná už v červnu. Co všechno jsme se o tomto testu dozvěděli a co je ještě potřeba předtím připravit?