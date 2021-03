SpaceX se už tři roky snaží zachytávat aerodynamické kryty svých raket, aby je bylo možné znovu použít. Buď přistávají do sítí speciálních lodí, nebo přímo do oceánu, odkud se následně vyloví. Firmě se sice daří kryty používat opětovně, celý projekt chytání ale zcela nesplnil očekávání. Do budoucna tak SpaceX lodě se sítěmi ukončí.

Více se dozvíte v dnešních Elonovinkách, které připravujeme ve spolupráci s ElonX.cz a Mall.tv.

Podívejte se na další nedávné díly pořadu Elonovinky: