Starship SN4 na sklonku května explodoval přímo na startovací rampě během statické zkoušky. Inženýři ze SpaceX během několika měsíců opravili chyby, a tak jsme mohli před pár dny sledovat úspěšný test SN5.

To je však teprve začátek a projekt rakety Starship, která by se jednou mohla dostat i na Měsíc a mnohem dál, je stále na počátku. Co SpaceX ještě čeká? To se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz.

