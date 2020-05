Tesla začátkem roku zvýšila objem produkce a začala vyrábět nové modely, tomu ale učinila přítrž pandemie koronaviru. Kvůli ní musela automobilka zavřít továrny. I přesto ale dosáhla lepších výsledků, než se čekalo a dokonce i menšího zisku. Oznámila také několik novinek. O jaké se jedná a jak to vypadá s Teslou do budoucna? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky. Ten pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

Podívejte se na další nedávné díly Elonovinek: