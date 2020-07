ELONOVINKY: Tesla překonala očekávání. Opět byla v zisku a chystá novinky

Tesla opět překonala očekávání analytiků a i přes šestitýdenní uzavření továrny v Kalifornii se jí podařilo dosáhnout mírného zisku. A to již počtvrté v řadě. Tomu napomohla i továrna v Šanghaji a práce neutichají ani na nové Gigafactory v Německu. Rozhodnuto také bylo o poloze nové výrobny v USA a dokonce již začaly práce na stavbě. Co má automobilka dále v plánu? To se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz.

