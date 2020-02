V květnu by mohla kosmická loď Crew Dragon vynést první lidi do vesmíru v rámci testovací mise. Pokud vše proběhne jak má, vyletí příští rok i komerční mise s turisty. Cena za místo na palubě je ale astronomická. O jak velkou částku se jedná a kam se poletí? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

