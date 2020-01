V listopadu došlo k neplánovanému zničení prototypu kosmické lodi Starship. Nyní tak SpaceX pracuje na další verzi a jak to vypadá, první let by mohl proběhnout už za dva až tři měsíce. Co ale tomu bude předcházet a co má SpaceX dále v plánu? To a mnohem více se dozvíte v dnešním díle pořadu Elonovinky, který pro vás připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz

