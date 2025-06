Elroq RS jde do prodeje. Má nejrychlejší akceleraci, nejrychlejší nabíjení a vylepšenou appku do mobilu

Šest měsíců po světové premiéře zcela nového modelu Elroq, dva měsíce po premiéře Elroqu RS přichází tahle ostřejší varianta na trh. Stále platí, že je to nejrychleji akcelerující a nejrychleji nabíjená škodovka současnosti. Nabíjí se výkonem až 185 kW, z nuly na stovku zrychlí za 5,4 sekundy (o trochu větší a těžší Enyaq RS udává 5,5 sekundy).

Zatímco základní Elroq Essence 50 startuje na 799 tisících, RS přijde na 1 269 tisíc a více, s konfigurátorem si můžete pohrát tady.

Kolegové z vydavatelství už se s Elroqem RS svezli, jejich dojmy najdete na Auto.cz. Sem na VTM vytáhnu jen zmínku o nové aplikaci.

Dnes už těžko najdete auto, které by nebylo trvale připojené k internetu, a Elroq RS není výjimkou. Proti trvalému připojení lze mít námitky, ovšem má i své výhody – např. možnost s autem komunikovat na dálku pomocí aplikace ve smartphonu.

Škodovka dlouho patřila k automobilkám, u nichž bylo spojení s aplikací kohokoliv jiného než jediného hlavního uživatele problematické. To je však minulostí a kdokoliv, komu dáte od auta klíče, se může ve voze přihlásit jako jeden z vedlejších uživatelů, aniž by to ten hlavní musel potvrzovat.



Ukázka nové verze škodovácké aplikace.

Auto pak ve své aplikaci vidí a do jisté míry ho může ovládat – vidět jeho polohu, zamykat či odemykat na dálku, řídit nabíjení, odesílat cíl do vestavěné navigace či nastavovat ventilaci. Tedy zhruba to stejné, co je možné provádět skrz aplikace ostatních výrobců.

Z IT úhlu pohledu je zajímavé i to, že novou součástí evropského homologačního procesu je test na kybernetická rizika a Elroq prošel.