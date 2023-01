Enduring Shield by měl chránit proti nadzvukovým střelám i dronům

Dnešní armády musejí čelit velmi rozmanitým hrozbám, počínaje malými a pomalými drony až po velice rychlé, nadzvukové nebo i hypersonické střely s plochou dráhou letu. Americká armáda vyvíjí komplexní obranný systém Enduring Shield Indirect Fire Protection, který by měl chránit jednotky i zařízení před střelami s plochou dráhou letu, také střelami raketometů i drony.

Vývoj systému Enduring Shield, který probíhá v režii společnosti Dynetics, již pokročil. V tuto chvíli má k dispozici známé nadzvukové protivzdušné řízené střely krátkého dosahu Sidewinder ve variantě AIM-9X Sidewinder, které jsou nasazeny v americkém letectvu od roku 2003.

Velitelství Aviation and Missile Command (AMCOM) v Redstone Arsenal, Alabama nedávno vyhlásilo nový kontrakt, který zahrnuje případný druhý interceptor pro Enduring Shield. Ten by měl být určený především pro likvidaci nadzvukových střel s plochou dráhou letu a střel ze salvových raketometů velkého kalibru.

Velitelství AMCON počítá s tím, že kompletní četa Enduring Shied bude vybavena čtyřmi odpalovacími systémy, které budou napojené na minimálně jeden radar série AN/MPQ-64 Sentinel prostřednictvím vojenské sítě Integrated Battle Command System (IBCS).

Půjde o kontejnerová odpalovací zařízení, založená na šikovném konceptu s otevřenou architekturou Multi-Mission Launcher (MML). Podle zveřejněných ilustrací by jeden takový kontejner mohl nést až 18 raket AIM-9X Sidewinder, plus případné další typy interceptorů.

Snadný transport na místo určení

Tato odpalovací zařízení mají standardní rozměry a mohou s nimi pracovat armádní vozidla systému palet Palletized Load System (PLS), případně verze Load Handling System (LHS) armádních vozidel Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT). Je to logisticky velmi výhodné a obranné systémy Enduring Shield bude možné snadno převézt na místo určení.

Požadavky velitelství AMCOM na další typ interceptoru výslovně zahrnují střely salvových raketometů velkého kalibru, jejichž průměr se pohybuje kolem 240 až 300 mm. Pro srovnání, dnes nesmírně populární americké lehké salvové raketomety M142 HIMARS mají rakety ráže 227 mm.

V dnešní době je v provozu vícero salvových raketometů, které spadají do uvedené kategorie a mají je k dispozici potenciální protivníci Spojených států, ať už jde o státy s velkými armádami, menší státy nebo i nestátní aktéry. Je to například čínský raketomet PHL-03, íránský Fajr-3 nebo třeba ruský 9A52-S Tornado. Proti nim by měl být systém Enduring Shield spolehlivou ochranou.