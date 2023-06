Energetické nápoje s taurinem by mohly být lékem proti stárnutí. Chce to ale provést testy na lidech

„Zatím se ale nehrňte do konzumace energetických nápojů, abyste si zvýšili hladinu taurinu v těle,“ varuje Yadav a dodává, že bez klinické studie na lidech nelze jednoznačně tvrdit, že si užíváním taurinu prodloužíme život. Energetické nápoje a další podobné produkty obsahují kromě taurinu také velké množství dalších látek, jako je cukr nebo kofein. „Jako zdroj taurinu pití energetických nápojů rozhodně nedoporučuji,“ říká Vijay Yadav.

U starých zvířat snižoval konzumovaný taurin míru poškození DNA a zároveň zlepšil schopnost stárnoucích buněk reagovat na přítomnost živin. Pomáhal také při udržování bílkovin v plně funkčním stavu a chránil před poškozením mitochondrie. I to jsou významné přínosy, protože poškození DNA může vyústit v nádorové bujení.

Tato látka například zabránila v organismu živočichů zkracování telomer. To jsou sekvence DNA, které se nacházejí na konci chromozomů a s dělením buněk se zkracují. Tempo zkracování telomer je některými vědci považováno za ukazatel rychlosti biologického stárnutí.

Po taurinu se u myší zlepšila hustota kostí, svalová síla, paměť a posílil imunitní systém. Myším ustoupily projevy cukrovky druhého typu, kdy organismus nereaguje na inzulín. Podobně taurin oslabil poruchy chování, které by u člověka odpovídaly depresím a úzkostným stavům. Celkové zlepšení zdravotního stavu položilo základ pro prodloužení života pokusných myší.

To jsou problémy typické pro seniory. Protože byly u taurinu prokázány neuroprotektivní účinky , nepřekvapí, že jeho nedostatkem trpí zvýšenou měrou lidé postižení různými typy neurodegenerativních onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby.

Japonský biochemik Šigeru Murakami , který se zabývá výzkumem účinků taurinu, označil studii Yadavova týmu za průlomovou a dodává: „Obzvláště zajímavé je zjištění, že taurin prodlužuje délku života u několika druhů živočichů, což z něj dělá nadějnou látku pro zajištění dobrého zdravotního stavu do vysokého věku."

„Studie provedené na několika druzích zvířat dokazují, že množství taurinu v organismu s věkem klesá a zvrácení tohoto poklesu přináší zvířatům zlepšený zdravotní stav a delší život. Tato zjištění by měla být platná i pro lidi," vysvětluje Yadav.

Hlístice jsou myším evolučně hodně vzdálené, a tak se dá předpokládat, že pozitivní efekty taurinu budou mít v živočišné říši obecnější platnost. Zda z ní nemají výjimku primáti v čele s člověkem se rozhodl Yadav otestovat experimenty provedenými na makacích rhesus. Pro experiment si vybrali patnáctileté opice, které simulují věk 45 až 50 let u člověka.

Pomůže taurin lidem, nebo jim uškodí?

V komentáři studie zveřejněném rovněž v časopise Science upozorňují biologové Joseph McGaunn a Joseph Baur z Perelman School of Medicine na University of Pennsylvania na nutnost klinických studií, ve kterých by se zjistilo, zda doplňky stravy s taurinem zlepšují zdraví lidí a nakolik při jejich užívání hrozí nežádoucí vedlejší účinky. McGaunn a Baur také upozorňují na fakt, že dávky použité ve studiích na zvířatech byly vysoké a nemusí být proto pro člověka bezpečné.

Autoři studie se nežádoucích vedlejších účinků taurinu příliš neobávají. Dávka této aminokyseliny ekvivalentní množství, jaké konzumovala pokusná zvířata, by se u člověka pohybovala od tří do šesti gramů denně.

Zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin přitom uvádí, že některé děti konzumují denně v energetických nápojích až šest gramů taurinu a na jejich zdraví to nemá zjistitelný negativní dopad. Podle Yadava a jeho spolupracovníků to naznačuje, že účinných dávek taurinu lze u lidí dosáhnout, a považují to za dobrý výchozí bod pro budoucí klinické testy.

K podobným závěrům svádí i výsledky sledování, které Yadav a spol. provedli, když zkoumali vztah mezi hladinami metabolitů taurinu v krvi a celkovým zdravotním stavem u bezmála dvanácti tisíc lidí. Lidé s nízkými hladinami taurinu trpěli častěji obezitou, cukrovkou druhého typu a vykazovali silnější příznaky zánětlivých reakcí v těle. Naproti tomu lidé s vyšší hladinou taurinu v organismu vykazovali menší množství vnitrobřišního tuku a nižší výskyt cukrovky 2. typu.

Vzhledem k tomu, že hladina taurinu s věkem klesá, nabízí se doporučení seniorům, aby při stravování dbali na zvýšené zastoupení potravin obsahujících vyšší množství této aminokyseliny. Potraviny živočišného původu, jako jsou ryby a maso, mají vysoký obsah taurinu a jeho přísun může přispět ke zlepšení fyzické kondice seniorů.

Kromě změny jídelníčku doporučuje Yadav také cvičení. Dokládá to pokusem, v kterém vědci nechali sportovce a osoby se sedavým zaměstnáním jezdit na kole až do vyčerpání. Vzorky krve odebrané po tréninku ukázaly 1,36násobné zvýšení hladiny taurinu u všech osob, přičemž sportovci měli v těle taurinu o něco více. Zvýšení produkce taurinu v těle by tak mohlo být jedním z mechanismů, jakými přispívá cvičení ke zvýšené odolnosti vůči neduhům stáří.