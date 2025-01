Enron Egg je rozhodně nejhezčí jaderný mikroreaktor do vašeho obýváku. A vůbec nevadí, že ve skutečnosti neexistuje

Na sklonku loňského roku ožila webová doména zkrachovalé energetické společnosti Enron a posléze také stejnojmenný účet na X. Od té chvíle svorně inzerují bizarní jaderný mikroreaktor pro domácnosti Enron Egg.

Vypadá jako veliké bílé vejce, je prošpikovaný moderními technologiemi, slibuje přinést revoluci do našich domovů a půlka internetu kroutí hlavou, co je to zase nesmysl.

Enron Egg do každé rodiny (představení fiktivního mikroreaktoru):

Poslední roky jsme sice svědky překotného vývoje na poli miniaturních reaktorů a viděli jsme už celou řadu zajímavých projektů, jejich realizace nicméně doposud vázne. Že by se tedy reinkarnovanému Enronu podařil kousek, který by zasloužil Nobelovku za fyziku?

Proč je to celé od A do Z jen internetový vtípek

No, nepodařil. Ačkoliv to není na první pohled úplně patrné a není vyloučeno, že řada lidí nejprve sedla na lep, celé je to samozřejmě od A do Z jen vtip. Prvním varováním by měla být samotná společnost Enron. Mnozí si jistě pamatují ohromující skandál a její bankrot v roce 2001, který byl nejhorším selháním amerického finančního systému do té doby a otřásl celým světem.

Dalším vodítkem je skutečnost, že údajným generálním ředitelem vzkříšené společnosti Enron je jistý Connor Gaydos, který je nicméně zároveň spoluautorem satirické konspirační teorie Birds Aren't Real. Ta říká, že ptáci nejsou skuteční, ale jsou to drony, které špehují americké občany a posedáváním na drátech elektrického vedení si dobíjejí baterie. V roce 2021 propadly konspiraci údajně až stovky tisíc příznivců.

Enron Egg je roztomilý virál, zatím se ale moc neví, proč vůbec vznikl:

Nejdůležitějším argumentem by ale mělo být samozřejmě to, že ačkoliv v současnosti probíhá vývoj hned několika mikroreaktorů, žádný z nich ani zdaleka nedosahuje velikosti kbelíku, jak se snaží tvrdit Gaydos.

Například taková NASA v roce 2017 postavila testovací zařízení KRUSTY pro možné budoucí kosmické lety a výrobu na Měsíci. Jenže to není žádné dělo. Disponuje výkonem 1 kW elektrické energie, což by nestačilo ani pračce, a se svými rozměry okolo 1,9 metrů má k zázračnému vajíčku od fiktivního Enronu ještě poměrně daleko.

