Éra globálního varu je tady. Letošní červenec bude nejteplejším měsícem v historii měření

Červenec 2023 překoná všechny dosavadní teplotní rekordy, uvedl ve čtvrtek generální tajemník OSN António Guterres poté, co vědci oznámili, že tento měsíc bude nejteplejším měsícem v historii. Fakt, že je „velmi pravděpodobné“, že letošní červenec překoná rekord, potvrdila i Světová meteorologická organizace (WMO) a Evropská služba pro změnu klimatu Copernicus.

„Nemusíme čekat na konec měsíce, abychom to věděli. Pokud v příštích dnech nepřijde malá doba ledová, pak červenec 2023 překoná rekordy ve všech oblastech,“ uvedl Guterres. „Změna klimatu je tady. Je děsivá. A to je teprve začátek,“ řekl během své návštěvy New Yorku novinářům a dodal: „Nastala éra globálního varu.“

Globální var je tu

Následky červencových veder se projevily po celém světě. Tisíce turistů prchaly před požáry na řeckém ostrově Rhodos, mnoho lidí trpělo vedrem i na opačném konci světa – na jihozápadě USA. Teploty v jednom z měst na severozápadě Číny vystoupaly až na 52,2 °C, čímž byl překonán národní rekord.

Již nyní je jisté, že svět zažil nejteplejší den v historii. Podle údajů ze systému Copernicus vystoupala 6. července celosvětová průměrná teplota na 17,08 stupně Celsia, čímž byl překonán předchozí teplotní rekord 16,8 °C ze srpna 2016. Navíc každý den od 3. července byl teplejší než rekord z roku 2016.

Světová meteorologická organizace zatím nechtěla rekord vyhlásit s tím, že vyčkává, až bude mít v srpnu k dispozici veškeré údaje. Univerzita v německém Lipsku však nečekala a ve čtvrtek vydala analýzu, podle které je červenec 2023 jednoznačně nejteplejším měsícem v historii měření.

Z dostupných údajů vyplývá, že průměrná globální teplota tohoto měsíce bude minimálně o 0,2 °C vyšší než v červenci 2019, který byl dosud nejteplejším měsícem za posledních 174 let měření. Rozdíl mezi současností a červencem 2019 je „tak značný, že již nyní můžeme s naprostou jistotou říci, že to bude nejteplejší červenec“, uvedl lipský klimatolog Karsten Haustein.

Prožili jsme rekordní léto?

To vše dává dohromady horké léto na severní polokouli, které může být bezprecedentní. „Šance na rekordní léto jsou rozhodně vysoké,“ řekl ředitel programu Copernicus Carlo Buontempo, který však upozornil, že je příliš brzy na to, aby se to dalo tvrdit s naprostou jistotou.

Odhaduje se, že teplota v červenci 2023 bude zhruba o 1,5 stupně Celsia vyšší než průměrná teplota před začátkem průmyslové revoluce. WMO již potvrdila, že první tři červencové týdny byly nejteplejší v historii. Klimatolog Michael Mann z Pensylvánské univerzity k tomuto vývoji uvedl, že již v polovině července bylo jasné, že půjde o rekordně teplý měsíc.

Obvykle se průměrná celosvětová teplota v červenci pohybuje kolem 16 °C, přičemž tuto hodnotu ovlivňuje zima, která v tom období panuje na jižní polokouli. Letos v červenci však hodnota celosvětové průměrné teploty stoupla na přibližně 17 °C.

A co víc, „možná bychom se museli vrátit o tisíce, ne-li desetitisíce let zpět, abychom na naší planetě našli podobné podmínky“, řekl Haustein. Podle dřívějších, méně přesných klimatických záznamů – získaných například z ledových jader a letokruhů stromů – nebylo na Zemi takové teplo již 120 000 let.

Mohou za to skleníkové plyny

„Jedná se o nejvyšší teploty v historii lidstva,“ uvedla zástupkyně ředitele programu Copernicus Samantha Burgess. Podle ní jsou hlavním důvodem těchto mimořádných veder klimatické změny způsobené člověkem. „Globální teplota vzduchu je přímo úměrná koncentraci skleníkových plynů v atmosféře.“ konstatovala.

Vysoké teploty zasáhly celé území planety. Zatímco v poušti je noc obvykle chladnější, v Údolí smrti v americké Kalifornii byla letos v červenci zaznamenána nejteplejší noc. Kanadské lesní požáry hořely nebývalým tempem. Francie, Španělsko, Německo a Polsko se zmítaly ve velké vlně veder, přičemž na italském ostrově Sicílie, jehož část zachvátily plameny, se rtuť teploměru vyšplhala až ke 49 °C.

Mořské vlny veder se rozvinuly podél pobřeží od Floridy po Austrálii a vyvolaly obavy z odumírání korálových útesů. Horko pociťuje i jedno z nejchladnějších míst na Zemi – Antarktida. Mořský led je v současné době na jižní polokouli rekordně nízko, a to přesto, že je zde zima, tedy období, kdy by měl dosáhnout svého maxima. Mezitím rekordní srážky a záplavy zaplavily Jižní Koreu, Japonsko, Indii a Pákistán.

„Vysoká globální průměrná teplota (sama o sobě) nikoho nezabíjí,“ řekla odbornice z Granthamova institutu pro klimatické změny v Londýně Friederike Otto. „Ale 'nejteplejší červenec v historii' se projevuje extrémními projevy počasí po celém světě.“

Vězte: bude hůř!

Planeta se nyní nachází v počáteční fázi jevu El Niño, který je způsoben mimořádně teplými vodami ve východním Pacifiku. El Niño obvykle přináší vyšší teploty po celém světě a posiluje oteplování způsobené změnou klimatu vyvolanou člověkem, která podle vědců sehrála „naprosto drtivou“ roli v červencových extrémních vedrech. Příští rok bude El Niño hrát mnohem větší roli a pravděpodobně vyžene teploty ještě výše.

Červenec je tradičně nejteplejším měsícem roku a vědci nepředpokládají, že by srpen měl překonat rekord dosažený v tomto měsíci. Očekávají ale, že rok 2023 nebo 2024 skončí v knihách rekordů jako nejteplejší rok a překoná tak dosud vedoucí rok 2016.

„Máme za sebou sedm měsíců roku 2023 a téměř každý letošní měsíc skončil v první pětce nejteplejších v historii,“ uvedla Burgess a dodala, že pokud bude tento trend pokračovat i na podzim a v zimě, pak bude rok 2023 pravděpodobně patřit mezi nejteplejší roky v historii.

Klimatoložka Kim Cobb z Brownovy univerzity označila nový červencový teplotní rekord za „ohromující“ a varovala, že v budoucnosti bude překonán. „Je děsivé si uvědomit, že za dalších deset let bude tento rok s největší pravděpodobností vnímán jako relativně chladný,“ řekla a dodala: „Pokud se lidem nelíbí to, co zažili letos, čeká je při dalších úrovních oteplování, ke kterým směřujeme, pořádný šok.“